الإسكان العسكري في حمص.. ثقة وبناء معامل بجودةٍ عالمية .. تقانة ومصداقية

| محمود شاهين

على الرغم من الحرب الكونية الظالمة والحصار الاقتصادي الجائر، أثبتت مؤسسة الإسكان العسكرية أنها ما زالت شامخة كالجبال، متميزة بالإدارة الناجحة للموارد والإنسان المتمثلة بمديرها العام وإدارات الفروع.

في كل مدينة من مدن الوطن الغالي أثر يدل قدرتها على الدخول في أضخم المشاريع وأعقدها، عبر فروعها المنتشرة في جميع أنحاء القطر ومن هذه الفروع الفرع الصناعي 22، في حمص، الذي يضم معامل بجودةٍ تصل إلى العالمية، وتقانة ومصداقية.

أنشئ الفرع في مدينة حمص بموجب الأمر الإداري رقم 2649م تاريخ 22/1/1985، حيث تم دمج الفرع الصناعي 102 له بموجب القرار رقم 423 تاريخ 3/6/1987، ليضم عدة معامل تقوم بتلبية حاجة الأسواق المحلية وشركات القطاع العام والخاص وفروع المؤسسة في جميع المدن السورية من مواد البناء والإكساء والمنجور، إضافة إلى قيامه بتنفيذ مشاريع خارج المؤسسة منها أعمال إنشاءات معدنية وصيانات مختلفة، موبيليا خشبية ومعدنية وغيرها من الأعمال، إذ يتم تشغيل هذه المعامل بالعناصر والخبرات المحلية ومن هذه المعامل حصراً.

معمل القرميد

يقوم المعمل بإنتاج قرميد الأسطح نموذج فرنسي مقاوم للنفاذية والعوامل الجوية والصقيع سهل التركيب، بطاقة إنتاجية 300 ألف قرميدة شهرياً، بطول 33.3 سم العرض 203.2 سم الوزن 3.4، وعدد القطع بالمتر المربع 14.3 قطعة مقاومة للكسر على الانعطاف 160 كغ نسبة التشرب أقل من 10%، سعر القرميدة الواحدة 210 ل.س.

ومن المنتجات قرميد الجدران المفرغ، الذي يعتبر من المواد الخفيفة الوزن والذي يتمتع بالجمالية والعاملية ومقاومة العوامل الجوية والصدمات، بأبعاد 15×20×40 للقرميدة، وبوزن 9.1 كغ بنسبة تشرب محققة 9.3%، وإجهاد الضغط محققة 46كغ/سم2 بسعر القطعة الواحدة 295 ل.س.

كما ينتج المعمل القرميد الهوردي الذي يتمتع بالوزن الخفيف والعازلية، إذ تبلغ أبعاد القرميدة 15×20×40×38سم، بوزن 7.5 كغ نسبة التشرب 9.6% إجهاد الضغط محققة لتصل إلى 86 كغ/سم2، بسعر 295 ل.س للقطعة الواحدة.

والقرميد القوسي الروماني والذي يستخدم لتغطية خط التقاء الأسطح المغطاة بالقرميد (ذروة السطح)، بالأبعاد 41×19سم الوزن 2.5 كغ عدد القطع بالمتر الطولي 23.5 بسعر 335 ل.س للقطعة.

معمل القساطل البيتونية

ينتج القساطل البيتونية بالإسمنت العادي والمقاوم للكبريتات، منها بشبكة تسليح ومنها بشبكتي تسليح، وأقطارها من 20سم إلى 120 سم طاقة المعمل الإنتاجية 3000 م.ط لوردية واحدة. تستخدم منتجات المعمل في مشاريع الصرف الصحي وفي العبارات ضمن المدن والقرى وفي تمديدات المياه المالحة في الأبنية. وتتميز منتجات المعمل كافة بتحقيقها المواصفات القياسية السورية.

معمل البلوك

ينتج البلوك الإسمنتي المفرغ لبناء الجدران بسماكات (10-15-20) سم وبلوك الهوردي للأسقف بسماكات 15-18-24-27 سم الطاقة الإنتاجية 50 ألف بلوكة شهريا،ً والذي يتميز بأن كل تجارب الكسر محققة والتي تبلغ أكثر من 45 كغ/سم2 بنسبة تشرب محققة وتبلغ 18.5%.

معمل الصوف البازلتي

ينتج المعمل الصوف العازل الذي يقوم بدور العزل الحراري والصوتي ويستخدم في عزل المنشآت السكنية والخزانات والأفران والبرادات الصناعية والمراجل كثافته من 40 إلى 120 كغ/م3. والذي يتحمل درجة حرارة 900، كما أنه لا يمتص الرطوبة إضافة إلى أنه مقاوم للحموض وخالٍ من المواد المشعة.

وعامل انتقال الحرارة 0.058-0.032 كيلو كالوري / متر ساعة درجة، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمعمل 200 طن شهرياً.

معمل البلاط

ينتج عدة أنواع من بلاط الموزاييك (أبيض وأسود) قياس 30×30×3 بمقاومة انعطاف محققة تبلغ أكثر من 30 كغ/ سم2، ومقاومة الصدم بقيمة تبلغ أكثر من 80 كغ/سم2 كما أن تجربة الاهتراء محققة (2.5)مم.

كما ينتج المعل بلاط الأرصفة (أسود وملون) قياس 30×30×3 سم بميزة مقاومة صدم محققة 70 كغ/سم2 ومقاومة الاهتراء محققة 2.7مم.

معمل الأنترلوك

ينتج بلاط أنترلوك (موج البحر) بألوان متعددة جميلة ويحقق المواصفة القياسية السورية وزن القطعة 3.5-3.8 كغ وحمولة الكسر محققة بأكثر من 40 نيوتن/مم2 ونسبة التشرب محققة 7%.

كما ينتج أطاريف الأنترلوك بألوان متعددة أبعاد الأطروفة 50×25×20×10سم، وتستخدم هذه المنتجات لإكساء الأرصفة والشوارع.

معمل قص الحجر

ينتج الرخام المصيافي العنكبوتي والحجر البازلتي بكل القياسات والسماكات المطلوبة، ويبلغ الوزن الحجمي للرخام 2800 كغ/م3 مقاومة الانعطاف محققة وهي أكثر من 9.5 نيوتن/مم2، ومقاومة الاهتراء محققة 4مم امتصاص الماء أقل من 1%، كما أن مقاومة التمزق محققة وهي أقل من 7 نيوتن/ مم2، كما ينتج أطاريف بازلتية قياس 15×25/40 سم.

والطاقة الإنتاجية للمعمل /1400/ م2 لوردية واحدة.

تستخدم هذه المنتجات لأعمال تلييس واجهات الأبنية والساحات والأدراج والمجالي.

معمل المعاجين الكيميائية

ينتج أنواع الدهان المختلفة، منها الدهان الزياتي لميع ومت باللون الأبيض والأسود وفق المواصفات القياسية السورية، نسبة المواد الصلبة 65 بالمئة، تجارب الجفاف «5ساعات»، التغطية محققة «350غ/م2».

ودهان الطرش ومعجونة الديكور والغري والمنتج وفق مواصفات ممتازة وكل التجارب عليها محققة.

إضافة لإنتاج دهان سراقون الذي يستخدم كأساس لأعمال الدهان لكونه مقاوماً جيداً للعوامل الجوية والصدأ.

معمل الموبيليا الخشبية

يقوم بتصنيع كل أنواع الموبيليا الخشبية بجميع القياسات والمواصفات الحديثة ومن أفضل أنواع الأخشاب «الزان، السويد، المعاكس، إلخ» ومن منتجاته «قلاطق بجميع الأشكال، غرف نوم، خزن مكتبية ومنزلية، طاولات، كراسي.. إلخ» وذلك وفق أحدث الموديلات وبجودة فنية عالية.

معمل الصناعات الميكانيكية

يحتوي هذا المعمل على آلات وتجهيزات ومخارط متنوعة وينفذ الكثير من الأعمال، منها تصنيع القطع التبديلية والميكانيكية كافة «محاولات مقاسات متنوعة، فلنجات وأغطية محركات كهربائية وكل ما يتعلق بأعمال الخراطة والتفريز والتسوية الآلية»، إضافة إلى تصنيع جميع الهياكل والإنشاءات المعدنية مثل:« جوائز ومنصفات وأدراج معدنية للمنشآت المختلفة الأشكال والأحجام»، وتصنيع معظم أنواع المراوح والتوربينات الكبيرة والصغيرة كمراوح مجففات وأفران لسحب ودفع الهواء إلى خارج المنشأة، وتصنيع الخزانات المعدنية بكل الأشكال «دائري، أسطواني، مربع، مستطيل» ومختلف الحجوم من سعة «1م3 وحتى 2500م3».

معمل الكوفراج والموبيليا المعدنية

يحتوي المعمل على آلات وتجهيزات كثيرة ومتنوعة، وينفذ العديد من الأعمال داخل وخارج الفرع، منها تصنيع كل أنواع الكوفراج والدعم المعدني والشبك المعدني والمماشي، وتصنيع الأكسسوارات الميكانيكية والمستلزمات المعدنية كافة، ويعمل على السفح بالرمل للمعادن وتنفيذ الدهان بنوعيه «العادي والمطاطي»، إضافة إلى تنفيذ العمرات والصيانة السنوية في شركة السماد الآزوتي ومصفاة حمص، كما يقوم بتصنيع أبراج معدنية وأعمدة كهرباء بجميع القياسات، والموبيليا المعدنية بكل أنواعها من تجهيزات منزلية «أسرّة، صوفة، طاولات،..» ومكتبية حسب الطلب.

معمل المخامل

يقوم بإنتاج الأقمشة والشوادر ويضم ورشات خياطة تقوم بإنتاج بدلات وأفرولات للعمال وكفوف وقبعات قماشية إضافة إلى تفصيل شوادر للسيارات بالقياسات كافة.