تعول العديد من الدول على الاستثمار بكل أنواعه، من أجل جلب رؤوس…
فوضى التسعير وغياب الإستراتيجيات الواضحة والحلول لتحقيق التوازن بين الدخل والأسعار لا…
أصبح الإنتاج الفني الدراميّ والسينمائيّ قوة اقتصادية تتمتع بها الدول، إذ يسهم…
تهدف إلى تعميق الفكر الاقتصادي الوطني الخاص وتكوين هويته الاقتصادية الوطنية، أي…
تتسع الهوة بين الدخل والإنفاق، وبحثاً عن تعدد مصادر الدخل، كل يجهد…
بين الواقع والوقائع والآفاق، واشتعال بؤر توتر في العالم وتهديدات متصاعدة في…
يشهد واقع الأدوية -تخبطاً واضحاً- في الفترة الأخيرة، إذ إن العديد من…
أطلق مجلس مدينة حلب معاول بناء مداميك مشاريعه الخاصة بتطوير وتحسين «داون…
يبدو أن متوالية الخسارات التي تواجه المنتج السوري لن تنتهي، ولاسيما الزراعية…
عندما تقرأ عن إنشاء معامل للسيارات أو غيرها من الصناعات المتقدّمة في…
أولويات تفرض نفسها في ميادين العمل، الذي مازال يترنح بين فصول العقوبات…
| بارعة جمعة بعد 3 أشهر من الآن، ستتم إعادة هيكلة الدعم…
| خاص لا تزال المشاريع التي تم التوقيع عليها أو التي تتم…
| محمد راكان مصطفى-سيلفا رزوق – رامز محفوظ- راما محمد- وفاء جديد…
| محمد راكان مصطفى أقر مجلس الوزراء في الثاني من حزيران الماضي…
سيلفا رزوق لا شك أن الربط بين شهر رمضان وارتفاع وتيرة الحراك…
حمزة الحاج محمد أكد عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق مازن الغراوي…
محمود الصالح من المعروف أن الحوالات الخارجية الداخلية إلى البلد تشهد انتعاشاً…
| خاص – الاقتصادية بعد أزمة قاسية مرّت بها سورية وأدت إلى تداعيات اقتصادية غير مسبوقة ليس أقلها معدلات نمو…
علي محمود محمد الهدف النهائي من تبني أي سياسة نقدية في اقتصاد ما هو الحفاظ على استقرار الأسعار وعلى القوة…
محمود شاهين لم ولن ينجح الإرهاب بكسر عجلة الإنتاج، فكل معمل مدمر، ستعود إليه الحياة، بهمة أصحابه الوطنيين، عاجلاً أم…
أثرت التطورات الاقتصادية والسياسية في الولايات المتحدة الأميركية على تداولات العملات الأساسية…
ترصد «الاقتصادية» كل أسبوع لأهم مؤشرات الذهب والنفط وغيرها من التداولات للعملات…
ترصد «الاقتصادية» كل أسبوع مؤشرات الذهب والنفط وغيرها من التداولات للعملات في…
| علي نزار الآغا- محمد راكان مصطفى يتلقى الاقتصاد العالمي صدمات قوية من…
| د. قحطان السيوفي أصبحت المعلومات الرقمية عصب الحَوْكَمَة، وهو مُصطلح حديثٌ…
| د. قحطان السيوفي العالم يمكن أن يغرق في ركود محتمل من…