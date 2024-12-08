«الاقتصادية» ترصد كل أسبوع أهم مؤشرات الذهب والنفط وغيرها من التداولات للعملات والسلع الأساسية في الأسواق العالمية وانعكاسها على الأسواق المحلية وفيما يلي حالة المؤشرات..

أثرت بيانات الاقتصاد الأوروبي على سوق العملات (سوق صرف الدولار الأميركي مقابل اليورو والجنيه الإسترليني) مترافقاً مع ارتفاع كبير في أسعار العملات المشفرة ونبين أدناه أداء كل عملة على حدة:

ارتفاع السكر بنسبة 2.65 ٪ والرز يتراجع بنسبة -0.82 ٪

يورو / دولار، الجنيه الاسترليني/دولار:

يظهر الشكل أدناه تطور سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأميركي وسعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي خلال تداولات الأسبوع السابق:

حيث افتتح اليورو تداولاته على انخفاض مسجلاً في تداولات بداية الأسبوع السابق (2/12/2024) 1.0497 دولار أميركي منخفضاً بنسبة 0.74 بالمئة.

كما انخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي في تداولات بداية الأسبوع (2/12/2024) بنسبة 0.64 بالمئة.

ولعلّ من أبرز تحركات اليورو التداولات الحاصلة في تداولات يوم الخميس (5/12/2024) مقارنة بتداولات اليوم السابق الأربعاء (4/12/2024) حيث ارتفع سعر الصرف بنسبة تقارب 0.72 بالمئة متأثراً بإعلان مكتب الإحصاء الألماني (ديستات) عن تراجع طلبيات المصانع في ألمانيا بنسبة 1.2 بالمئة خلال شهر تشرين الثاني، بعد تعافٍ طفيف في شهر تشرين الأول.

وقد أنهى اليورو تداولاته على انخفاض مسجلاً في تداولات نهاية الأسبوع السابق (6/12/2024) 1.0579 دولار أميركي منخفضاً بنسبة 0.07 بالمئة.

ومن خلال المقارنة بين تداولات بداية ونهاية الأسبوع لكل من سعر صرف اليورو والجنيه الإسترليني يلحظ ارتفاع سعر صرف اليورو بنسبة بلغت 0.78 بالمئة وسعر صرف الجنيه الإسترليني بنسبة 0.92 بالمئة.

التحركات السعرية لليورو والجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي:



أسعار العملات المشفرة

يوضح الجدول أدناه التحركات السعرية لكل من البيتكوين والإيثريوم:

ارتفع سعر الايثريوم مقابل الدولار الأميركي في نهاية تداولات الأسبوع السابق (6/12/2024) مسجلاً 4,018 دولارات أميركية وبنسبة ارتفاع عن تداولات بداية الأسبوع السابق (2/12/2024) بلغت 10.29 بالمئة كما ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 3.71 بالمئة بالمئة مدعومةً بتفاؤل الأسواق بشأن مستقبل العملات المشفرة في الولايات المتحدة الأميركية.

أسعار المعادن:

يظهر الشكل أدناه تطور كل من أسعار الذهب العالمية والنحاس:

شهدت أسعار كل من الذهب والنحاس انخفاضاً طفيفاً حيث انخفض سعر أونصة الذهب العالمية في بداية تداولات الأسبوع السابق (2/12/2024) مقارنةً بتداولات نهاية الأسبوع السابق بنسب بلغت 0.55 بالمئة و0.23 بالمئة.

كما شهد سعر الذهب انخفاضاً في تداولات يوم الجمعة (6/12/2024) مقارنة بتداولات اليوم السابق (5/12/2024) ويأتي هذا الانخفاض مع توقعات بعدم خفض سعر الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأميركي.

التحركات السعرية لأسعار الذهب العالمية والنحاس:

أسعار النفط والغاز:

يوضح الشكل أدناه تطور سعر النفط بالدولار الأميركي (خام برنت وتكساس) والغاز خلال تداولات الأسبوع السابق:

لعلّ من أبرز التحركات في سعر نفط برنت هو التحرك في سعر برميل خام برنت حيث ارتفع في نهاية تداولات يوم الجمعة (6/12/2024) بنسبة تقارب 1.13 بالمئة متأثرةً بضغط الطلب العالمي على النفط وتأجيل الزيادات المقترحة في الإنتاج.

وانخفضت أسعار الغاز بفعل انخفاض أقل من المتوقع في المخزونات الأسبوعية وتوقعات الطقس الدافئ، ما يقلل الطلب على التدفئة. فقد زادت الإنتاجية إلى 102.3 مليار قدم مكعب يومياً في شهر كانون الأول، بينما زادت تغذية محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى 14.2 مليار قدم مكعب يومياً.

التحركات السعرية لأسعار النفط والغاز:



مؤشرات الأسواق المالية:

مؤشرات الأسواق المالية العالمية

يوضح الجدول أدناه مؤشرات الأسواق المالية العالمية:

شهد أداء الأسواق المالية في تداولات نهاية الأسبوع السابق (6/12/2024) ارتفاعاً ملحوظاً حيث ارتفع مؤشر السوق المالية الأميركية DJI بنسبة 0.11 بالمئة مسجلاً 44,833 نقطة بدعم من بيانات الاقتصاد الأميركي بخصوص التوظيف حيث أضاف الاقتصاد الأميركي بالقطاع الخاص 227 ألف وظيفة في شهر تشرين الثاني، بينا سجلت القراءة السابقة 36 ألفاً معدلة بالرفع من 12 ألفاً.

كما ارتفع مؤشر السوق المالية الألمانية DAX30 في تداولات نهاية الأسبوع السابق (29/11/2024) حيث ارتفع مؤشر السوق المالية الألمانية DAX30 بنسبة 2.22 بالمئة مسجلاً 20,377 نقطة مدعوماً بقطاعات التجزئة والبرمجيات والغذاء والمشروبات. كما ارتفع مؤشر السوق المالية البريطانية FTSE100 في تداولات نهاية الأسبوع السابق (6/12/2024( حيث ارتفع بنسبة 0.37 بالمئة مسجلاً 8,344 نقاط.

مؤشرات التداول في الأسواق المالية العالمية:

مؤشرات الأسواق المالية العالمية الناشئة

يوضح الجدول أدناه مؤشرات الأسواق المالية العالمية:

ارتفعت قيمة المؤشر للسوق المالية اليابانية في نهاية تداولات الأسبوع السابق (6/12/2024) مقارنةً بتداولات بداية الأسبوع (2/12/2024) بنسبة 1.44 نقطة مئوية مسجلاً 39,069 نقطة يضغط من قطاعي بناء السفن والتجزئة.

مؤشرات التداول في الأسواق المالية العالمية الناشئة:

مؤشرات الأسواق المالية العربية:

شهدت السوق المالية المصرية ارتفاعاً في تداولات نهاية الأسبوع ليسجل 30,840 نقطة وبنسبة ارتفاع 1.12 بالمئة عن تداولات بداية الأسبوع السابق بدعم من قطاعات مختلفة.

كما ارتفع مؤشر السوق المالية السعودية فقد سجل المؤشر العام لها TASI ما يقارب 11,9932 نقطة في نهاية تداولات الأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 1.62 بالمئة عما كان عليه في بداية تداولات الأسبوع بدعم من قطاعات البنوك والمواد الأساسية والطاقة.

مؤشرات التداول في الأسواق المالية العربية:

أسعار السلع الغذائية:

ارتفعت أسعار القمح في تداولات يوم الخميس (5/12/2024) مقارنةً مع تداولات اليوم السابق (4/12/2024) بسبب تدهور محاصيل القمح الشتوي في روسيا وتعطل الشحنات الأوكرانية، كما يتوقع انخفاض صادرات أوكرانيا بنسبة 14 بالمئة .

كما ارتفعت العقود الآجلة للقطن الأميركي بفضل تقرير قوي عن مبيعات التصدير، حيث أظهر تقرير WASDE لشهر تشرين الثاني انخفاضاً طفيفاً في إنتاج وصادرات القطن الأميركي وارتفاعاً في المخزون النهائي، مع تراجع الإنتاج العالمي بمقدار 460,000 بالة، منها 200,000 بالة في باكستان و400,000 بالة في تركيا.

وارتفع سعر العقود الآجلة لزيت عباد الشمس مدفوعة بشح الإمدادات والطلب القوي. حيث أثرت الظروف الجوية السيئة في مناطق الإنتاج الرئيسية مثل أوكرانيا وروسيا ومنطقة البحر الأسود على المحاصيل، مع تراجع الإنتاج في أوكرانيا بسبب الصراع. إضافة إلى ذلك، أدى انخفاض حصاد بذور عباد الشمس في دول مثل المجر وارتفاع أسعار الزيوت البديلة، مثل زيت بذور اللفت، إلى زيادة أسعار زيت عباد الشمس.

على حين تراجعت العقود الآجلة للذرة بسبب وفرة المعروض وضعف الطلب. ورغم خفض توقعات الإنتاج في تقرير WASDE الأخير، لا تزال المخزونات النهائية مرتفعة عند 1.9 مليار بوشل. كما ساهمت المخزونات الكبيرة المتراكمة وتزايد الشكوك حول سياسات التصدير الأميركية واحتمال فرض رسوم على المنتجات الزراعية في ضعف الطلب التجاري وتراجع الأسعار.

تطور أسعار عينة من السلع الغذائية:

1 بوشل قمح=27.216 كغ. ارطل =0.4536 كغ. ا سنتال رز أميركي= 45.4 كغ.

1 بوشل ذرة= 25.4012 1 طن متري=1087 ليتراً 1 بالة=218 كغ.