هل تستثمر مايكروسوفت في البيتكوين؟

يكتنف الغموض موقف عملاق عالم التكنولوجيا مايكروسوفت من العملات المشفرة، فبعدما طالب مجلس إدارة الشركة المساهمين بالتصويت بلا على تبني البيتكوين ضمن احتياطات الشركة، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة مايكروستراتيجي مايكل سيلور أنه سيعرض على مجلس إدارة مايكروسوفت الشهر المقبل ضم أشهر العملات المشفرة إلى احتياطات الشركة.

ويعد سيلور أحد أبرز المدافعين عن العملات المشفرة بشكل عام والبيتكوين بشكل خاص، وقد طرح الفكرة على الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت ساتيا ناديلا في تشرين الأول الماضي.

وقال سيلور وخاطب ناديلا: إن مايكروسوفت ستضيف تريليون دولار آخر إلى قيمة مساهميها إذا أدرجت احتياطي البيتكوين إلى احتياطيها النقدي الحالي البالغ 78 مليار دولار.

ومع ذلك نصح مجلس إدارة مايكروسوفت مساهمي الشركة بالتصويت ضد إستراتيجية تبني احتياطي البيتكوين في ملف قدمته لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية قبل اجتماع مجلس الإدارة المقبل.

وأكد سيلور أنه وافق على تقديم اقتراح احتياطي البيتكوين إلى مجلس إدارة مايكروسوفت الشهر المقبل، وأوضح أنه سيقدم عرضاً مدته ثلاث دقائق لإقناع مجلس إدارة عملاق التكنولوجيا بالاستثمار في البيتكوين.

وأشار سيلور إلى أن البيتكوين شيء يحتاج إليه الجميع ولا أحد يستطيع إيقافه وقليلون هم من يفهمون ذلك.

ويمكن أن تغير مايكروسوفت الطريقة التي تنظر بها الشركات الكبرى إلى النقد في الميزانية العمومية إذا نجحت خطة سيلور.

وكشف رئيس شركة مايكروستراتيجي أنه اقترح مقابلة الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت في سرية لمناقشة القضية، وقال سيلور: إنه سيضع الاقتراح الذي يستغرق ثلاث دقائق لمايكروسوفت ويرسله إلى المجلس قبل اجتماع مجلس إدارة مايكروسوفت المقرر.

وقد كشفت مايكروسوفت أن إجراء تقييم للاستثمار في البيتكوين سيكون أحد بنود التصويت.

ويرى نائب مدير مشروع المبادرة الحرة التابع للمجلس الوطني للسياسات الاقتصادية إيثان بيك، أن مايكروسوفت قد تكون في موقف صعب إذا أجرت التقييم وقررت عدم الاستثمار في البيتكوين.