عدد المليونيرات من البيتكوين ارتفع 60 بالمئة خلال 2024

سلط المستشار المالي الأميركي أندرو لوكيناوث الضوء على تأثير عملة البيتكوين على تكوين الثروات الشخصية، مشيراً إلى أن عدد المليونيرات -نتيجة للاستثمار في العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم- قد شهد ارتفاعاً كبيراً خلال عام 2024.

وقال المستشار المالي في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (إكس- تويتر) سابقاً: «ارتفع عدد أصحاب الملايين من عملة البيتكوين بنسبة 60 بالمئة هذا العام».

وأوضح لوكيناوث أن «153.139 محفظة بيتكوين تحتوي على أكثر من مليون دولار، و14.015 محفظة تحتوي على أكثر من 10 ملايين دولار».

وتابع لوكيناوث: «تبلغ قيمة محفظة ساتوشي ناكاموتو -التي تحتوي على نحو مليون بيتكوين- أكثر من 96 مليار دولار».

وقال المستشار المالي: «لقد أصبح ساتوشي ناكاموتو الآن من 18 أغنى شخص في العالم».

ساتوشي ناكاموتو ‏ هو اسم مستعار يستخدمه الشخص أو الأشخاص الذين طوروا البيتكوين وألفوا ورقته البيضاء وأنشؤوا البرنامج المرجعي الأصلي للبيتكوين.

ومنذ بداية عام 2024 ارتفعت البيتكوين بنحو 130 بالمئة، بينما ارتفعت بأكثر من 40 بالمئة منذ الإعلان عن فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية.

وغالباً ما تثير توقعات أسعار البيتكوين على المدى الطويل مناقشات محتدمة، وخلال مقابلة تلفزيونية بشهر تشرين الثاني الحالي توقع الرئيس التنفيذي لشركة مايكروستراتيجي مايكل سيلور أن يصل سعر البيتكوين إلى 13 مليون دولار في السنوات الـ21 المقبلة.

وتحتفظ شركة مايكروستراتيجي بـ252220 بيتكوين وتسعى إلى زيادة محفظتها من العملة المشفرة الأشهر في العالم، ويرى سيلور أن البيتكوين قد تكون سبيل الشركة لتصبح أول شركة عملات مشفرة تبلغ قيمتها تريليون دولار.

من جانبه توقع رجل الأعمال الأميركي ومؤلف كتاب «الأب الغني الأب الفقير» روبرت كيوساكي في حزيران 2024 أن تبلغ البيتكوين نحو 350 ألف دولار قبل نهاية العام الحالي.