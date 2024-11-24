«الاقتصادية» ترصد كل أسبوع أهم مؤشرات الذهب والنفط وغيرها من التداولات للعملات والسلع الأساسية في الأسواق العالمية وانعكاسها على الأسواق المحلية وفيما يلي حالة المؤشرات..

أثرت خطط ترامب الاقتصادية على (سوق صرف الدولار الأميركي مقابل اليورو والجنيه الإسترليني) مترافقة مع ارتفاع أسعار العملات المشفرة ونبين أدناه أداء كل عملة على حدة:

انخفاض أسعار السكر بنسبة ناقص 3.42 ٪ والرز بنسبة ناقص 0.35 ٪

يورو /دولار، الجنيه الاسترليني/دولار:

يظهر الشكل أدناه تطور سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأميركي وسعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي خلال تداولات الأسبوع السابق:

حيث افتتح اليورو تداولاته على انخفاض مسجلاً في تداولات بداية الأسبوع السابق (18/11/2024) 1,0599 دولار أميركي منخفضاً بنسبة 0,40 بالمئة.

على حين ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي في تداولات بداية الأسبوع (11/11/2024) بنسبة 0,47 بالمئة متأثراً بمخاوف الاقتصاد الأميركي.

ومن خلال المقارنة بين تداولات بداية ونهاية الأسبوع لكل من سعر صرف اليورو والجنيه الإسترليني يلحظ انخفاض سعر صرف اليورو بنسبة بلغت 1,68 بالمئة وسعر صرف الجنيه الإسترليني بنسبة 1,25 بالمئة. متأثراً بخطط ترامب الاقتصادية المتوقعة.

التحركات السعرية لليورو والجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي:



أسعار العملات المشفرة:

يوضح الجدول أدناه التحركات السعرية لكل من البيتكوين والإيثريوم:

ارتفع سعر البيتكوين مقابل الدولار الأميركي في نهاية تداولات الأسبوع السابق (22/11/2024) مسجلاً 97,531 دولاراً أميركياً وبنسبة ارتفاع عن تداولات بداية الأسبوع السابق (18/11/2024) بلغت 7,78 بالمئة بدعم من فوز دونالد ترامب والذي سيتخذ إجراءات من شأنها دعم قطاع العملات المشفرة.

أسعار المعادن:

يظهر الشكل أدناه تطور كل من أسعار الذهب العالمية والنحاس:

شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً حيث ارتفع سعر أونصة الذهب العالمية في بداية تداولات الأسبوع السابق (18/11/2024) مقارنةً بتداولات نهاية الأسبوع السابق بنسبة 0,05 بالمئة.

على حين شهد سعر الذهب ارتفاعاً في تداولات الأسبوع متأثراً بمسار سعر الفائدة في الولايات المتحدة الأميركية والتوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا والمخاوف من سياسات دونالد ترامب الاقتصادية.

التحركات السعرية لأسعار الذهب العالمية والنحاس:

أسعار النفط والغاز:

يوضح الشكل أدناه تطور سعر النفط بالدولار الأميركي (خام برنت وتكساس) والغاز خلال تداولات الأسبوع السابق:

أنهى نفط برنت تداولاته على ارتفاع ملحوظ في نهاية تداولات الأسبوع السابق (22/11/2024) عند مستوى 74,77 دولاراً أميركياً وبنسبة ارتفاع عن تداولات بدابة الأسبوع السابق (18/10/2024) 2,01 بالمئة ولعلّ من أبرز التحركات هو التحرك في سعر برميل خام برنت حيث ارتفع في نهاية تداولات يوم الخميس (21/11/2024) بنسبة تقارب 1,95 بالمئة متأثراً بالأحداث الأخيرة في الحرب الروسية الأوكرانية.

كما ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأميركي بدعم من هذه الأحداث حيث أنهى الغاز الطبيعي تداولاته على ارتفاع ملحوظ في نهاية تداولات الأسبوع السابق (22/11/2024) عند مستوى 3,3137 دولاراً أميركياً وبنسبة ارتفاع عن تداولات بدابة الأسبوع السابق (21/11/2024) 11,46 بالمئة.

التحركات السعرية لأسعار النفط والغاز



مؤشرات الأسواق المالية:

مؤشرات الأسواق المالية العالمية:

يوضح الجدول أدناه مؤشرات الأسواق المالية العالمية: شهد أداء الأسواق المالية في تداولات نهاية الأسبوع السابق (22/11/2024) ارتفاعاً ملحوظاً حيث ارتفع مؤشر السوق المالية الأميركية DJI بنسبة 1,57 بالمئة مسجلاً 44,069 نقطة بدعم من قطاعات المؤسسات العامة والصناعات والمواد الأساسية.

كما ارتفع مؤشر السوق المالية البريطانية FTSE100 في تداولات نهاية الأسبوع السابق (22/11/2024(حيث ارتفع بنسبة 1,87 بالمئة مسجلاً 8,261 نقطة. ويأتي هذا الارتفاع بدعم من قطاعات التعدين واتصالات المحمول والمعادن والصناعات التعدينية.

مؤشرات الأسواق المالية العالمية الناشئة:

يوضح الجدول أدناه مؤشرات الأسواق المالية العالمية:

ارتفعت قيمة المؤشر للسوق المالية اليابانية في نهاية تداولات الأسبوع السابق (22/11/2024) مقارنةً بتداولات بداية الأسبوع (18/11/2024) بنسبة 0,16 نقطة مئوية مسجلاً 38,284 نقطة.

مؤشرات التداول في الأسواق المالية العالمية الناشئة:



مؤشرات الأسواق المالية العربية:

شهدت السوق المالية المصرية انخفاضاً في تداولات نهاية الأسبوع ليسجل 30,632 نقطة وبنسبة انخفاض 1,98 بالمئة عن تداولات بداية الأسبوع السابق متأثراً بنشر إعلان طرح المصرف المتحد في السوق المالية المصرية.

على حين ارتفع مؤشر السوق المالية السعودية، فقد سجل المؤشر العام لها TASI ما يقارب 11,840 نقطة في نهاية تداولات الأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 0,24 بالمئة عما كان عليه في بداية تداولات الأسبوع.

كما ارتفع مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية فقد سجل المؤشر العام لها ما يقارب 101,142 نقطة في نهاية تداولات الأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 1,89 بالمئة عما كان عليه في بداية تداولات الأسبوع بدعم من قطاع المصارف.

مؤشرات التداول في الأسواق المالية العربية:

أسعار السلع الغذائية:

ارتفعت أسعار القمح الآجلة في تداولات يومي الثلاثاء والأربعاء (19و20/11/2024) مع تصاعد المخاوف بشأن العرض العالمي وانقطاعات التصدير المحتملة وسط تصاعد التوترات بين أوكرانيا وروسيا. مترافقاً مع خفض مجلس الحبوب الدولي (IGC) توقعاته لإنتاج القمح العالمي لعام 2024/2025 بمقدار 2 مليون طن متري إلى 796 مليون طن.

كما انخفضت العقود الآجلة للسكر بضغط من توقعات منظمة السكر الدولية (ISO) توقعاتها للعجز العالمي في 2024/2025 إلى 2,51 مليون طن، من مستوى 3,58 ملايين، يضاف إلى ذلك تخفيض توقعات استهلاك السكر العالمي إلى 181,58 مليون طن لعام 2024/2025 و180,05وعلاوة على ذلك، توقع تايلاند، زيادة بنسبة 18 بالمئة في إنتاج السكر إلى 10,35 مليون طن لعام 2024/2025، ارتفاعاً من 8,77 مليون طن في 2023/2024. وارتفعت العقود الآجلة للقطن الأميركي مدعوماً بارتفاع أسعار النفط الخام وتوقعات مبيعات قوية لصادرات القطن الأميركية.

تطور أسعار عينة من السلع الغذائية:

1 بوشل قمح=27,216 كغ. ا رطل =0,4536 كغ.

ا سنتال رز أميركي= 45,4 كغ. 1 بوشل ذرة= 25,4012