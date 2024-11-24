تنفيذ أحد أهم مشروعات البنى التحتية على مستوى المحافظة. مدير فرع المواصلات الطرقية بطرطوس لـ «الاقتصادية»: الاهتمام لم يقتصر على المجبول الإسفلتي وإنما شمل وسائل الحماية المرورية

| محمود شاهين

يعتبر فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بطرطوس إحدى النوافذ الرئيسية للمؤسسة على الواجهة البحرية الاقتصادية للبلد والتي تحولت أثناء الأزمة إلى شبه النافذة الاقتصادية للبلد على العالم الخارجي.

وتقوم المؤسسة العامة للمواصلات بدور فاعل وكبير على مستوى سورية من إنجاز وصيانة ومشروعات جديدة.

«الاقتصادية» التقت المهندس حسين ناصر مدير فرع المواصلات الطرقية بطرطوس ليحدثنا عن واقع العمل الطرقي وأهم المشروعات.

تحدث المهندس ناصر عن تشكل المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في فروعها المتعددة وخصّ فرع طرطوس الذي يديره بتفصيل عمله ومشروعاته على أرض الواقع.

فقد تم تنفيذ أحد أهم مشروعات البنى التحتية على مستوى المحافظة ,أتوستراد طرطوس- الدريكيش والذي أظهرت من خلاله المؤسسة قدرة عالية في التنفيذ على الصعيد المؤسساتي النوعي وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي ثمانية مليارات ليرة سورية بطول حوالي /25كم/ وقد تحول طريق الدريكيش من طريق وعر باتجاهين مع حصيلة يومية لحوادث مرورية إلى طريق بمواصفات دولية من حيث تحقيقه لعوامل الأمان المطلوبة والقدرة على اختصار المسافات بالإضافة إلى أنه وخلال الأزمة وبنتيجة الاستثمار الجائر لمقطع الطرق في محافظة طرطوس كونها الواجهة الاقتصادية بالإضافة إلى أن محافظة طرطوس مطرية بامتياز ما يعرض الطرق في المحافظة إلى التخرب فقد كانت طرق المحافظة محط اهتمام ومتابعة من قبل إدارة المؤسسة وقد تم تأهيل معظم محاورها الطرقية وتحسين مواصفاتها الاستثمارية بشكل رفع من السوية الاستثمارية لطرق المحافظة من خلال عقود الصيانة للمجبول الإسفلتي.

عقود الصيانة لعام 2024

أتوستراد طرطوس – اللاذقية حارة غربية + شرقية عقدين.

أتوستراد طرطوس – حمص حارة شرقية + غربية عقدين.

عقد صيانة طريق الدريكيش – مصياف.

عقد صيانة طريق طرطوس – الشيخ بدر.

عقد صيانة طريق بانياس – العنازة – الطواحين.

عقد صيانة طريق بانياس – القدموس.

عقد صيانة طريق الجنينة – الدالية.

عقد على طريق النقيب – مطرو.

عقد التصريف المطري على الشبكة الطرقية.

إضافة إلى عقود لا تزال قيد التصديق علماً أن جميع تلك العقود قيمها المالية محدودة إذا قورنت بارتفاع الأسعار وبحجم وكمية الأعمال المطلوب تنفيذها على الشبكة الطرقية بمحافظة طرطوس.

وأضاف المهندس ناصر: كما أن الاهتمام لم يقتصر على المجبول الإسفلتي وإنما شمل وسائل الحماية المرورية من إشارات ولوحات دلالة ودهان طرقي ومسامير عاكسة وقد تم تنفيذ عدة عقود على الشبكة الطرقية بمحافظة طرطوس لتأهيلها على صعيد هندسة المرور بالإضافة إلى جهود الفرع الذاتية على هذا الصعيد حيث قمنا وبجهودنا الذاتية مدعومةً من الإدارة العامة بتغطية معظم الشبكة الطرقية في المحافظة بالإشارات الطرقية اللازمة (كفوف عاكسة، لوحات جسرية، محددات جوانب، مسامير عاكسة، لوحات دلالة، دهان طرقية) والعمل لا يزال مستمراً وفقاً للإمكانات المتاحة.