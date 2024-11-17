الذهب يتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي لأكثر من 3 أعوام

لم تشهد أسعار الذهب تغيراً يذكر خلال يوم الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي في أكثر من ثلاث سنوات، بضغط من قوة الدولار وسط توقعات بتخفيضات أقل لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0,1 بالمئة إلى 2569,69 دولار للأوقية (الأونصة) بعد هبوط استمر لخمس جلسات، وانخفض الذهب بأكثر من أربعة بالمئة منذ بداية الأسبوع حتى الآن.

وسجل الذهب أدنى مستوى في شهرين في الجلسة السابقة، وانخفض أكثر من 220 دولاراً عن ذروته القياسية التي سجلها الشهر الماضي.

كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0. 1 بالمئة إلى 2574,50 دولاراً.

ويواصل الدولار مسيرته الصعودية هذا الأسبوع منذ فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، ما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال فؤاد رزاق زاده، محلل السوق لدى فوركس دوت كوم، إن ضعف الذهب يعكس توقعات بسياسة نقدية أميركية أكثر تشديداً في عام 2025 تحت قيادة ترامب.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عوائد.

وأظهرت بيانات الخميس ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في تشرين الأول، وهو ما يدعم توقعات توقف التضخم عن التراجع.