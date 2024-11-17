دعم حكومي كامل وتوجيه ومتابعة دائمة من وزير الزراعة.. إنتاج ذو مواصفات صحية يزيد على 85 ألف بيضة مائدة يومياً.. مدير منشأة دواجن حمص لـ«الاقتصادية»: تطور كبير تحققه منشأة دواجن حمص

|محمود شاهين

تعد منشأة دواجن حمص إحدى أهم منشآت المؤسسة العامة للدواجن كونها تقوم بتأمين صيصان التربية (البياض) لمنشآت المؤسسة والقطاع الخاص وتقدم بيض المائدة والفروج لإدارة التعيينات والقطاع الخاص وتساهم في تأمين الأمن الغذائي للمواطن بتقديم منتج ذي مواصفات صحية جيدة وتقع منشأة دواجن حمص في منطقة حسياء في موقع يؤمن الأمن الحيوي اللازم لتربية قطعان الدواجن.

أهم المنشآت حجماً ونوعية وإنتاجاً

تعتبر المنشأة من أهم المراكز الإنتاجية في محافظة حمص من حيث الحجم ونوعية الإنتاج.

ترتبط هذه المنشأة بالمؤسسة العامة للدواجن بدمشق.

أحدثت المنشأة بالمرسوم التشريعي رقم / 1625/ لعام 1977 م وحدد رأسمالها بمبلغ خمسة عشر مليون ليرة سورية ثم زيادته إلى مائتي مليون ليرة سورية

بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم / 196/ تاريخ 7/8/1995 م تم إنشاء هذه المنشأة على مرحلتين:

– المرحلة الأولى: في عام 1981 م حيث تم إقامة وتشغيل خط إنتاج الفروج في موقع المختارية الذي يبعد عن مدينة حمص نحو /14/ كم ومساحته نحو /20/ هكتار.

– المرحلة الثانية: 991 1م حيت تم إقامة وتشغيل خطين إنتاجيين هامين في منطقة حسياء التي تبعد نحو / 35/ كم عن مركز المدينة على اوتستراد حمص – دمشق.

– قسم تربية أمات البياض ويعنى بإنتاج صوص البياض المنتجة لصيصان البياض وتم في شهر حزيران الماضي استيراد قطيع أمات بياض بعدد 20000 صوص تقريباً من روسيا وسيدخل الإنتاج في الشهر القادم ومن المتوقع إنتاج 2 مليون صوص بياض خلال عامي 2025ـ 2026 بما يلبي حاجة منشات المؤسسة وقسم كبير من حاجة القطاع الخاص.

علما أن قطيع أمات البياض الموجود في المنشأة أصبح بعمر /100/ أسبوع ولايزال يلبي حاجة منشات المؤسسة حتى تاريخه وسيتم تنسيقه مع بداية إنتاج القطيع الجديد وهي حالة تسجل للفنيين في المنشأة بالحفاظ على القطيع المذكور بعد انتهاء عمره الإنتاجي ولمدة ثمانية أشهر إضافية لتلبية حاجة منشات المؤسسة والقطاع الخاص.

– قسم يحوي الإدارة العامة للمنشأة ومعمل العلف والمفاقس.

إدخال تربية الدجاج

من خارج الخطة

وحسب ما أكد المدير العام لمنشأة دواجن حمص د. حسام عبد اللطيف لـ«الاقتصادية»: أنه في السنوات لأخيرة تم إدخال تربية الدجاج البياض في المنشأة من خارج الخطة الإنتاجية لتلبية الحاجة المتزايدة على بيض المائدة واليوم تعمل المنشأة بكامل طاقتها الإنتاجية فيما يخص إنتاج بيض المائدة حيث بلغ عدد قطيع البياض /100000/ فرخة بالإنتاج و/25000/ طير في الرعاية وتقوم المنشأة بالإنتاج /85000/ بيضة مائدة يوميا ويتم تسليم الإنتاج إلى إدارة التعيينات العسكرية ومؤسسات القطاع العام كوجبة غذائية والفائض يتم تسويقه عن طريق صالة البيع العائدة للمنشأة في حمص كتدخل إيجابي بسعر النشرة التموينية إضافة إلى تلبية حاجة التجار في الأسواق المحلية.

– تحتوي المنشأة بالإضافة إلى خطوط الإنتاج الرئيسة الثلاثة السابقة الذكر على:

– مذبح للدواجن نصف ألي في المنطقة الصناعية بحمص.

– مفقس صيصان البياض

– معمل العلف والذي يعمل على تأمين الخلطات العلفية الجاهزة إلى قطعان الطيور المرباة في المنشأة وجميع الخلطات مدروسة بطريقة علمية وتؤمن احتياجات الطيور العمرية وموضوعة من قبل أخصائيين في المؤسسة العامة للدواجن وجميع المواد العلفية الداخلة في الخلطة نباتية 100 بالمئة.

– وتضم المنشأة مرآباً للسيارات العاملة في المنشأة ومستودعات إنتاج لتخزين المواد العلفية والبيض المنتج.

– كما تؤمن المنشأة السكن العمالي للعمال في موقعي حسياء والمختارية والتأمين الصحي ووسائط النقل لجميع العاملين في المنشأة.

وقال المدير العام للمنشأة د. عبد اللطيف: يعمل في المنشأة بكافة خطوطها الإنتاجية ومرافقها الملحقة السابقة الذكر /120/ عاملاً من مختلف الاختصاصات والمهارات وعلى مدار الـ/24/ ساعة بنظام الصباحي والورديات، ويعمل لدى المنشأة ثلاث عشرة عائلة تقوم على خدمة الأفواج التي تتم تربيتها بصفة عقود سنوية.

– وتقوم المنشأة سنوياً» بوضع خطة إنتاجية واستثمارية وتسويقية، ففي العام 2024 م ولغاية 30/9/2024 تم تنفيذ:

– الخطة الإنتاجية بشكل جيد فقد تم إنتاج / 416000/ صوص بياض.

– وتم إنتاج / 20600000/ بيضة مائدة.

– كما تم إنتاج /116300/ كغ لحم فروج حي.

– كما أن الخطة التجارية والتسويقية كانت جيدة فقد بلغت مبيعات المنشأة لغاية 30/9/2024 مبلغاً» وقدره / 44776300000/ ل. س فقط أربعة وأربعون ملياراً وستة وسبعون مليوناً وثلاثمئة ألف ليرة سورية لاغير وبربح صافي وقدره /7173000000/ ل.س فقط سبعة مليارات ومئة وثلاثة وسبعون مليون ليرة سورية لا غير.

وأشار د. عبد اللطيف إلى أن منشأة دواجن حمص من الناحية الفنية والاقتصادية تعتبر من منشآت القطاع العام المتماسكة والمتوازنة ماليا» وفنيا» وتقوم بتحقيق أهدافها الإنتاجية والتسويقية

بشكل جيد كما تعتبر من أهم المراكز الإنتاجية في المحافظة وتساهم بشكل فعال في تأمين حاجة المحافظة من منتجات الدواجن عبر صالة بيع تم افتتاحها في حي وادي الذهب وتعمل من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساء».

– ويعتمد العمل الفني في المنشأة على الأسس العلمية المدروسة بدءا» من تطبيق برامج الأمن الحيوي في كافة مفاصل الإنتاج في المنشأة مروراً بالبرامج العلاجية والوقائية للطيور التي تتم تربيتها وتأمين ظروف التربية المناسبة للقطعان في المنشأة نفسها والوصول إلى أفضل النتائج الفنية والإنتاجية والمالية المطلوبة في المنشأة.

– إن منشأة دواجن حمص حققت تطوراً كبيراً وأدت دورها النبيل في تقديم غذاء جيد للإخوة المواطنين في كافة الظروف الصعبة التي مرّ بها وطننا الغالي.

– وما كان للمنشأة أن تنجح في تحقيق مهامها التي أنشئت من أجلها لولا الدعم الكامل من الحكومة والمتابعة والتوجيه الدائم من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي للمؤسسة ومنشآتها لما فيه نهضة هذه المؤسسة نحو الأفضل.