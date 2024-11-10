قمة «إيبيكس» تجمع مستثمرين يديرون أصولاً بـ4 تريليونات دولار

تجمع قمة «إيبيكس للاستثمار أبوظبي» المنتظر انعقادها في العاصمة الإماراتية أبوظبي منتصف شهر تشرين الثاني 2024 أكثر من 200 مستثمر وجهة تخصيص من مختلف أنحاء العالم يديرون مجتمعين أصولاً بقيمة 4 تريليونات دولار.

وسيشارك في الملتقى الذي سينعقد يومي 18 و19 تشرين الثاني 2024، ممثلون عن شركة مبادلة للاستثمار ومجلس أبوظبي للاستثمار وجهاز أبوظبي للاستثمار والقابضة وصندوق الاستثمارات العامة وجهاز الاستثمار العُماني بالإضافة إلى مكاتب عائلية وصناديق ثروة سيادية ومؤسسات استثمارية مرموقة أخرى.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة إيبيكس «تمثل قمة إيبيكس للاستثمار أبوظبي منصة مثالية للمستثمرين للتواصل وتبادل الرؤى حول عالم إدارة الأصول دائم التجدد، حيث يجمع الحدث أكثر المستثمرين والمفكرين تأثيراً في أبوظبي، وستسهم النسبة المحددة بين المستثمرين والمديرين البالغة اثنين إلى واحد في إثراء النقاشات بشأن توجهات رأس المال المستقبلية والإستراتيجيات المبتكرة».

وتركز أجندة الحدث على إستراتيجيات الاستثمار التي تصوغ مستقبل إدارة الأصول، كما ستتناول النقاشات فئات الأصول الناشئة مثل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية والأسواق الثانوية ما يمنح المشاركين رؤية استشرافية حول تطورات السوق.

وفي استطلاع حصري لآراء المستثمرين الحاضرين، جاءت أبرز أولوياتهم الاستثمارية كما يلي: تصدّرت الأسهم الخاصة قائمة الاهتمامات بنسبة 75 بالمئة من المستطلعين تلاها الائتمان الخاص بنسبة 59 بالمئة ورأس المال المغامر بنسبة 48 بالمئة.