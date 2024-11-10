مايكروسوفت تطلق أدوات ذكاء اصطناعي مذهلة لتطبيق الرسام

إذا كان أسلوبك الفني أقرب إلى رسم الشخصيات بالعصي أكثر من لوحات بيكاسو، فإن مايكروسوفت قدمت الحل لتعزيز إبداعك من خلال إضافة الذكاء الاصطناعي إلى تطبيق الرسام «Paint».

تعمل الشركة على إطلاق أدوات ذكاء اصطناعي جديدة للرسام كجزء من تحديث نظام التشغيل Windows 11.

وكحال باقي عمالقة التكنولوجيا، تضيف مايكروسوفت الذكاء الاصطناعي إلى منتجاتها الاستهلاكية، من مساعدي الدردشة الافتراضية إلى أدوات الكتابة والتحرير.

أما تطبيق الرسام، فإنه من أبسط التطبيقات التي تقدمها مايكروسوفت، ولم يتغير كثيراً منذ إطلاقه عام 1985، إذ يُعدّ تطبيقاً بسيطاً بامتياز.

ولكن ربما تكون هذه هي الفكرة؛ فالذكاء الاصطناعي يعد بتوفير الوقت للمستخدمين في المهام المختلفة، إذا كنت بحاجة إلى تصميم مميز، لكن ليس لديك القدرة على تنفيذه بنفسك، فإن استخدام أبسط التطبيقات لإنشاء شيء جميل هو بالضبط ما يهدف إليه الذكاء الاصطناعي.

منذ إطلاق أداة «Dall-E» من شركة أوبن إيه آي لإنشاء الصور عام 2021، أصبح مفهوم «النص إلى صورة» -حيث يكتب المستخدم فكرته ويقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء صورة ملائمة- محوراً -لاهتمام العديد من منتجات التكنولوجيا الكبرى.

التحديث الأخير لنظام Windows سيضيف إلى تطبيق الرسام ميزات جديدة مثل «التعبئة التوليدية»، وهي أداة تتيح للمستخدمين إضافة رسومات من إنتاج الذكاء الاصطناعي إلى أعمالهم من خلال كتابة ما يرغبون في رؤيته، كما ذكر ديف غروتشوكي، مدير المنتجات في مايكروسوفت، في مدونة نشرها، سيتمكن المستخدمون من إنشاء وتحرير صور بالذكاء الاصطناعي إلى جانب عملهم الفني.

وسيكون التحديث متاحاً أولاً لمشتركي برنامج Windows Insider، حيث يمكن للمستخدمين استعراض الميزات الجديدة، ولاستخدام ميزة «التعبئة التوليدية»، يجب أن تكون الأجهزة مزودة بنسخة Microsoft Copilot+، أحدث إصدار للذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت.

يُعد تطبيق الرسام من أحدث التطبيقات التقنية الكلاسيكية التي تدمج الذكاء الاصطناعي، وهي تقنية قد تغير الكثير في مجال الفن، إلا أن الاستخدامات حتى الآن متنوعة التأثير، بما في ذلك ظهور كميات من الصور العشوائية على وسائل التواصل الاجتماعي.

خلال مكالمة الأرباح الأخيرة لشركة Meta، صرَّح المدير التنفيذي مارك زوكربيرغ بأنه مدرك لكمية المحتوى الذي ينتجه الذكاء الاصطناعي على فيسبوك وإنستغرام، ويخطط للاستمرار في عرض المزيد من الصور التي ينشئها الذكاء الاصطناعي في صفحات المستخدمين.

وقال زوكربيرغ: «أعتقد أننا سنضيف فئة جديدة بالكامل من المحتوى، وهي المحتوى الذي يُنتجه أو يُلخصه الذكاء الاصطناعي، أو المحتوى الموجود مسبقاً ويجمعه الذكاء الاصطناعي بطريقة ما، وأعتقد أن هذا سيكون مثيراً للغاية لخبرات المستخدمين على فيسبوك وإنستغرام، وربما على Threads وغيرها من تجارب التصفح بمرور الوقت».