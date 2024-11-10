ترصد «الاقتصادية» كل أسبوع أهم مؤشرات الذهب والنفط وغيرها من التداولات للعملات والسلع الأساسية في الأسواق العالمية وانعكاسها على الأسواق المحلية وفيما يلي حالة المؤشرات..

أثرت نتائج الانتخابات الأميركية وخفض أسعار الفائدة على (سوق صرف الدولار الأميركي مقابل اليورو والجنيه الإسترليني) مترافقاً مع ارتفاع أسعار العملات المشفرة ونبين أدناه أداء كل عملة على حدة:

تراجع أسعار الرز بنسبة ناقص 2.11 ٪ وارتفاع بأسعار السكر بنسبة 1.69 ٪

يورو / دولار، الجنيه الاسترليني/دولار:

يظهر الشكل أدناه تطور سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأميركي وسعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي خلال تداولات الأسبوع السابق:

حيث افتتح اليورو تداولاته على ارتفاع مسجلاً في تداولات بداية الأسبوع السابق (4/11/2024) 1,0877 دولار أميركي مرتفعاً بنسبة 0,40 بالمئة.

كما ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي في تداولات بداية الأسبوع (4/11/2024) بنسبة 0,24 بالمئة.

ولعلّ من أبرز تحركات اليورو التداولات الحاصلة في تداولات يوم الخميس (7/11/2024) مقارنة بتداولات اليوم السابق له يوم الأربعاء (6/11/2024) حيث ارتفع سعر الصرف بنسبة تقارب 0,71 بالمئة متأثراً بارتفاع الدولار الأميركي الناجم عن نتائج الانتخابات في الولايات المتحدة الأميركية.

ومن خلال المقارنة بين تداولات بداية ونهاية الأسبوع لكل من سعر صرف اليورو والجنيه الإسترليني يلحظ انخفاض سعر صرف اليورو بنسبة بلغت 1,35 بالمئة وسعر صرف الجنيه الإسترليني بنسبة 0,25 بالمئة.

التحركات السعرية لليورو والجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي:



أسعار العملات المشفرة

يوضح الجدول أدناه التحركات السعرية لكل من البيتكوين والإيثريوم:

ارتفع سعر الايثريوم مقابل الدولار الأميركي في نهاية تداولات الأسبوع السابق (8/11/2024) مسجلاً 2,929 دولار أميركي وبنسبة ارتفاع عن تداولات بداية الأسبوع السابق (1/11/2024) بلغت 22,09 بالمئة كما ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 12,48 بالمئة.

أسعار المعادن:

يظهر الشكل أدناه تطور كل من أسعار الذهب العالمية والنحاس:

شهدت أسعار كل من الذهب والنحاس ارتفاعاً حيث ارتفع سعر أونصة الذهب العالمية والنحاس في بداية تداولات الأسبوع السابق (4/11/2024) مقارنةً بتداولات نهاية الأسبوع السابق بنسب بلغت على التوالي 0,05 بالمئة و1,37 بالمئة.

كما شهد سعر الذهب انخفاضاً في تداولات يوم الجمعة (8/11/2024) مقارنة بتداولات اليوم السابق (7/11/2024) ويأتي هذا الانخفاض مع ارتفاع مؤشر الدولار الأميركي الناجم عن نتائج الانتخابات الأميركية وقرار خفض أسعار الفائدة.

التحركات السعرية لأسعار الذهب العالمية والنحاس:





أسعار النفط والغاز:

يوضح الشكل أدناه تطور سعر النفط بالدولار الأميركي (خام برنت وتكساس) والغاز خلال تداولات الأسبوع السابق:

أنهى نفط برنت تداولاته على انخفاض في نهاية تداولات الأسبوع السابق (8/11/2024) عند مستوى 73,73 دولاراً أميركياً وبنسبة انخفاض عن تداولات بداية الأسبوع السابق (28/10/2024) 1,80 بالمئة متأثرةً بتولي الرئاسة دونالد ترامب وتوقعات المستثمرين انخفاض الأسعار بفعل زيادة الإنتاج الأميركي وفرض تعريفات قد تؤثر على الاقتصاد الصيني.

على حين ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأميركي في نهاية تداولات الأسبوع السابق 8/11/2024 مقارنة بتداولات يوم الخميس (7/11/2024) مدفوعة بتوقعات الطقس البارد وزيادة الطلب على التدفئة أكثر من المتوقع. في الوقت نفسه، يضاف إلى ذلك مستويات الإنتاج المنخفضة بسبب مشاكل في الأنابيب وتخفيضات الإنتاج في خليج المكسيك قبيل إعصار رافائيل وأشارت إدارة معلومات الطاقة الأميركية (EIA) إلى زيادة في تخزين الغاز بمقدار 69 مليار قدم مكعب للأسبوع المنتهي في اليوم الأول من الشهر الحالي، متجاوزة قليلاً التوقعات التي كانت 65 مليار قدم مكعب، وأعلى بشكل كبير من الزيادة التي تم تحقيقها في الفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت 19 مليار قدم مكعب.

التحركات السعرية لأسعار النفط والغاز:



مؤشرات الأسواق المالية:

مؤشرات الأسواق المالية العالمية

يوضح الجدول أدناه مؤشرات الأسواق المالية العالمية: شهد أداء الأسواق المالية في تداولات نهاية الأسبوع السابق (8/11/2024) ارتفاعاً ملحوظاً حيث ارتفع مؤشر السوق المالية الأميركية DJI بنسبة 0,60 بالمئة مسجلاً 42,132 نقطة بعد إعلان البنك الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة بـ25 نقطة أساس، وقد ساهمت عودة ترامب للرئاسة بتفاؤل المستثمرين، مع توقعات لسياسات تدعم النمو مثل تخفيضات ضريبية.

كما ارتفع مؤشر السوق المالية الألمانية DAX30 في تداولات نهاية الأسبوع السابق (8/11/2024) ارتفاعاً ملحوظاً حيث ارتفع مؤشر السوق المالية الألمانية DAX30 بنسبة 0,21 بالمئة مسجلاً 43,914 نقطة.

على حين انخفض مؤشر السوق المالية البريطانية FTSE100 في تداولات نهاية الأسبوع السابق (8/11/2024 (انخفاضاً ملحوظاً حيث انخفض بنسبة 0,60 بالمئة مسجلاً 8,135 نقاط.

مؤشرات التداول في الأسواق المالية العالمية:

مؤشرات الأسواق المالية العالمية الناشئة:

يوضح الجدول أدناه مؤشرات الأسواق المالية العالمية: ارتفعت قيمة المؤشر للسوق المالية اليابانية في نهاية تداولات الأسبوع السابق (8/11/2024) مقارنةً بتداولات بداية الأسبوع (1/11/2024) بنسبة 3,72 نقاط مئوية مسجلاً 39,469 نقطة وسط دعم من قطاعات النسيج والصلب وبناء السفن.

مؤشرات التداول في الأسواق المالية العالمية الناشئة:



مؤشرات الأسواق المالية العربية:

شهدت السوق المالية المصرية ارتفاعاً في تداولات نهاية الأسبوع ليسجل 31,267 نقطة وبنسبة ارتفاع 1,41 بالمئة عن تداولات بداية الأسبوع السابق بدعم من قطاعات مختلفة.

كما ارتفع مؤشر السوق المالية السعودية فقد سجل المؤشر العام لها TASI ما يقرب 12,130 نقطة في نهاية تداولات الأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 0,68 بالمئة عما كان عليه في بداية تداولات الأسبوع بدعم من قطاعات البتروكيميات والخدمات المالية والتجزئة.

كما ارتفع مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية DSX مسجلاً 96,239 نقطة في 7/11/2024 وبنسبة ارتفاع تقارب 0,45 بالمئة مقارنةً ببداية الأسبوع.

مؤشرات التداول في الأسواق المالية العربية:

أسعار السلع الغذائية:

انخفضت عقود القمح الآجلة متأثرةً بارتفاع قيمة الدولار الأميركي بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية. وفي الوقت نفسه، مواجهة القمح الأميركي تحديات مناخية مع تصنيف 41 بالمئة فقط من المحصول الجديد كجيد إلى ممتاز من قبل وزارة الزراعة الأميركية.

كما انخفضت العقود الآجلة للأرز مع تقييم التجار لتوقعات العرض والطلب. حيث أظهر تقرير وزارة الزراعة الأميركية لشهر تشرين الأول زيادة طفيفة في إمدادات الأرز الأميركية لموسم 2024/25 مع بقاء الاستهلاك والصادرات ثابتة وارتفاع المخزونات النهائية. ومن المتوقع ارتفاع الإمدادات إلى 710,3 مليون طن نتيجة إنتاج قياسي في الهند يبلغ 142,0 مليون طن.

وارتفعت أسعار الذرة إلى 4,20 دولار للبوشل مدعومة بطلب قوي وقيود في العرض، مع بيع وزارة الزراعة الأميركية 3,9 ملايين بوشل لهذا الموسم وارتفاع إنتاج الإيثانول إلى 1,081 مليون برميل يومياً. وقد ساهمت اضطرابات الإمدادات في أوكرانيا والشرق الأوسط في تقييد العرض العالمي وزيادة الأسعار.

تطور أسعار عينة من السلع الغذائية:

1 بوشل قمح=27,216 كغ. ا رطل =0,4536 كغ.

ا سنتال رز أميركي= 45,4 كغ. 1 بوشل ذرة= 25,4012 1 طن متري=1087 ليتراً