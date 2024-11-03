«أوبن إيه أي» تطلق محرك البحث

أطلقت شركة «أوبن إيه أي» محرك البحث «تشات جي بي تي»، ما وضع الشركة في وضع يسمح لها بالتنافس بشكل أفضل مع محركات البحث الشهيرة مثل غوغل وبينغ.

تقدم هذه الميزة نتائج رياضية دقيقة وأسعار الأسهم والأخبار والطقس والمزيد مدعومة بالبحث على الويب في الوقت الفعلي والشراكات مع موفري الأخبار والبيانات.

يمكن لتشات جي بي تي الآن البحث على الويب بطريقة أفضل بكثير من ذي قبل كما يحصل على إجابات سريعة وفي الوقت المناسب مع روابط لمصادر الويب ذات الصلة.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه أي سام ألتمان قال في منشور في شهر تموز عبر حسابه على إكس (تويتر سابقاً) «نعتقد أن هناك مجالاً لجعل البحث أفضل بكثير مما هو عليه اليوم».

وتأتي هذه الأخبار بعد أن أنهت الشركة جولتها التمويلية الصاخبة في وقت سابق من هذا الشهر بتقييم 157 مليار دولار، وحصلت أيضاً على خط ائتمان متجدد بقيمة 4 مليارات دولار.

قد يكون للإصدار آثار على محرك البحث المهين غوغل، ومنذ إطلاق تشات جي بي تي في تشرين الثاني 2022 كان مستثمرو ألفابت -الشركة الأم لمحرك البحث الشهير- قلقين من أن أوبن إيه أي قد تستحوذ على حصة سوقية من حصة غوغل في مجال محركات البحث من خلال منح المستهلكين طرقاً جديدة للبحث عن المعلومات عبر الإنترنت.

كما تضع هذه الخطوة أوبن إيه أي في وضع أكثر تنافسية مع مايكروسوفت، واستثمرت مايكروسوفت نحو 14 مليار دولار في أوبن إيه آي، ومع ذلك ينافس محرك البحث الجديد بشكل مباشر محرك البحث بينغ التابع لمايكروسوفت.