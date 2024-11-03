ترصد «الاقتصادية» كل أسبوع أهم مؤشرات الذهب والنفط وغيرها من التداولات للعملات والسلع الأساسية في الأسواق  العالمية وانعكاسها على الأسواق المحلية وفيما يلي حالة المؤشرات..

أثرت بيانات سوق العمالة الأمريكي على (سوق صرف الدولار الأمريكي مقابل اليورو والجنيه الإسترليني) مترافقاً مع انخفاض أسعار العملات المشفرة ونبين أدناه أداء كل عملة على حدة:

ارتفاع أسعار السكر بنسبة 2.55 ٪ والقمح بنسبة 2.43 ٪ والرز يتراجع

يورو/ دولار، الجنيه الاسترليني/دولار:

يظهر الشكل أدناه تطور سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي وسعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي خلال تداولات الأسبوع السابق:

حيث افتتح اليورو تداولاته على ارتفاع مسجلاً في تداولات بداية الأسبوع السابق (28/10/2024) 1,0812 دولار أمريكي مرتفعاً بنسبة 0.16 بالمئة.

كما ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي في تداولات بداية الأسبوع (28/10/2024) بنسبة 0،09 بالمئة.

ولعلّ من أبرز تحركات اليورو التداولات الحاصلة في تداولات يوم الجمعة (1/11/2024) مقارنة بتداولات اليوم السابق الخميس (31/10/2024) حيث انخفض سعر الصرف بنسبة تقارب 0،25 متأثراً بتراجع الدولار الأمريكي الناجم عن بيانات سوق العمل الأمريكي الضعيفة حيث سجلت الوظائف غير الزراعية زيادة قدرها 12 ألف وظيفة فقط، وهي أقل بكثير من توقعات الاقتصاديين البالغة 111 ألف وظيفة، متأثرة بإضراب شركة بوينج والأعاصير في الجنوب الشرقي.

ومن خلال المقارنة بين تداولات بداية ونهاية الأسبوع لكل من سعر صرف اليورو والجنيه الإسترليني يلحظ انخفاض سعر صرف اليورو بنسبة بلغت 0,14 بالمئة وسعر صرف الجنيه الإسترليني بنسبة 0,72 بالمئة.

التحركات السعرية لليورو والجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي:



أسعار العملات المشفرة

يوضح الجدول أدناه التحركات السعرية لكل من البيتكوين والإيثريوم:

انخفض سعر الايثريوم مقابل الدولار الأمريكي في نهاية تداولات الأسبوع السابق (1/11/2024) مسجلاً 2,515 دولار أمريكي وبنسبة انخفاض عن تداولات بداية الأسبوع السابق (28/10/2024) بلغت 2,03 بالمئة كما انخفض سعر البيتكوين بنسبة 0,11 بالمئة.

أسعار المعادن:

يظهر الشكل أدناه تطور كل من أسعار الذهب العالمية والنحاس:

شهدت أسعار كل من الذهب والنحاس انخفاضاً حيث انخفض سعر أونصة الذهب العالمية والنحاس في بداية تداولات الأسبوع السابق (28/10/2024) مقارنةً بتداولات نهاية الأسبوع السابق بنسب بلغت على التوالي 0,21 بالمئة و 0,57 بالمئة.

كما شهد سعر الذهب انخفاض في سعر الذهب في تداولات يوم الجمعة (1/11/2024) مقارنة بتداولات اليوم السابق (31/10/2024) ويأتي هذا الانخفاض وسط تقييم الأسواق للطلب على الأصول الآمنة قبل الانتخابات الأمريكية وتوقعات السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي.

التحركات السعرية لأسعار الذهب العالمية والنحاس:

أسعار النفط والغاز:

يوضح الشكل أدناه تطور سعر النفط بالدولار الأمريكي (خام برنت وتكساس) والغاز خلال تداولات الأسبوع السابق: كما أنهى نفط برنت تداولاته على ارتفاع في نهاية تداولات الأسبوع السابق (1/11/2024) عند مستوى 75،22 دولاراً أمريكياً وبنسبة ارتفاع عن تداولات بدابة الأسبوع السابق (28/10/2024) 2,65 بالمئة.

على حين تراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأمريكي في نهاية تداولات الأسبوع السابق (31/10/2024 و1/11/2024) نتيجة لانخفاض المخاطر وزيادة المعروض المحلي. وعززت البيانات التي أظهرت ارتفاع الإنتاج الأمريكي إلى 103 مليارات قدم مكعب يومياً في أواخر شهر تشرين الأول هذا التراجع، إلى جانب توقعات بطقس معتدل يحد من الطلب على التدفئة.

التحركات السعرية لأسعار النفط والغاز

مؤشرات الأسواق المالية:

مؤشرات الأسواق المالية العالمية

يوضح الجدول أدناه مؤشرات الأسواق المالية العالمية: شهد أداء الأسواق المالية في تداولات نهاية الأسبوع السابق (1/11/2024) انخفاضاً ملحوظاً حيث انخفض مؤشر السوق المالية الأمريكية DJI بنسبة 0,60 بالمئة مسجلاً 132, 42 نقطة بضغط من قطاعي التكنولوجيا والمواد الأساسية، كما انخفض مؤشر السوق المالية البريطانية FTSE100 بنسبة قاربت 1,32 بالمئة مسجلاً 19,146 نقطة بضغط من قطاعات الخدمات والمعدات الطبية وبناء المنازل وتجارة التجزئة العامة. كما انخفض مؤشر السوق المالية الألمانية Dax30 بنسبة قاربت 1,98 بالمئة مسجلاً 8,177 نقاط بضغط من قطاعات البناء والتجزئة والبرمجيات.

مؤشرات التداول في الأسواق المالية العالمية:

مؤشرات الأسواق المالية العالمية الناشئة.

يوضح الجدول أدناه مؤشرات الأسواق المالية العالمية:

انخفضت قيمة المؤشر للسوق المالية اليابانية في نهاية تداولات الأسبوع السابق (1/11/2024) مقارنةً بتداولات بداية الأسبوع (28/10/2024) بنسبة 1,43 نقطة مئوية مسجلاً 38,054 نقطة وسط خسائر في قطاعي معدات النقل وصناعة الأدوية.

مؤشرات التداول في الأسواق المالية العالمية الناشئة:

مؤشرات الأسواق المالية العربية:

شهدت السوق المالية المصرية انخفاضاً في تداولات نهاية الأسبوع ليسجل 658, 30 نقطة وبنسبة انخفاض 0,50 بالمئة عن تداولات بداية الأسبوع السابق بضغط من قطاعات مختلفة.

كما انخفض مؤشر السوق المالية السعودية فقد سجل المؤشر العام لها TASI ما يقارب 022, 12 نقطة في نهاية تداولات الأسبوع السابق وبنسبة انخفاض 0,39 بالمئة عما كان عليه في بداية تداولات الأسبوع بضغط من قطاعات الطاقة والخدمات العامة والفنادق والسياحة والزراعة والصناعات الغذائية

على حين ارتفع مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية DSX مسجلاً 92،433 نقطة في 31/10/2024 وبنسبة ارتفاع تقارب 1،27 بالمئة مقارنةً ببداية الأسبوع.

مؤشرات التداول في الأسواق المالية العربية:

أسعار السلع الغذائية:

استقرت العقود الآجلة للسكر الخام ، بعد توقعات بزيادة الإنتاج في البرازيل؛ حيث أفادت UNICA أن إنتاج السكر في المنطقة الجنوبية الوسطى بلغ 2،44 مليون طن في شهرين تشرين الأول، بزيادة 8 بالمئة على أساس سنوي، بينما توقعت Orplana محصولاً أقل بقليل لموسم 2025/2026.

انتعشت العقود الآجلة للقطن الأمريكي في أواخر شهر تشرين الأول مدفوعة بارتفاع أسعار النفط والحبوب. وقد أفاد التقرير الأسبوعي لوزارة الزراعة الأمريكية بأن 52 بالمئة من محصول القطن قد تم حصاده بحلول 27 تشرين الأول، مقارنةً بـ 44 بالمئة في الأسبوع السابق، ما أدى إلى زيادة المعروض وضغط الأسعار، إلا أن ارتفاع أسعار النفط والحبوب دعم الطلب على القطن. وقد أدى ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة تكلفة البوليستر، البديل الصناعي للقطن، ما عزز الطلب على القطن.

ارتفعت العقود الآجلة للذرة مدفوعة بزيادة الطلب ومخاوف بشأن العرض. وظل الطلب على الصادرات قوياً، حيث أعلنت وزارة الزراعة الأمريكية عن بيع 3،9 ملايين بوشل للسنة التسويقية الحالية. كما أن اضطرابات الإمداد في أوكرانيا والشرق الأوسط تؤثر في السوق، حيث تضيف المخاوف بشأن الصادرات من منطقة البحر الأسود إلى ضغوط العرض العالمية وارتفاع الأسعار.

تطور أسعار عينة من السلع الغذائية:

1 بوشل قمح=27،216 كغ. ا رطل =0،4536 كغ. ا سنتال رز أمريكي= 45،4 كغ.

1 بوشل ذرة= 25،4012 1 طن متري=1087 ليتراً