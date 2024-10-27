ترصد «الاقتصادية» كل أسبوع أهم مؤشرات الذهب والنفط وغيرها من التداولات للعملات والسلع الأساسية في الأسواق العالمية وانعكاسها على الأسواق المحلية وفيما يلي حالة المؤشرات..

أثرت بيانات الإحصاء الأوروبية (سوق صرف الدولار الأميركي مقابل اليورو والجنيه الإسترليني) مترافقاً مع انخفاض أسعار العملات المشفرة ونبين أدناه أداء كل عملة على حدة:

انخفاض أسعار السكر بنسبة ناقص 0.09 ٪ والأرز ناقص 0.27 ٪ والقمح بنسبة ناقص 0.35 ٪

يورو/ دولار، الجنيه الإسترليني/دولار:

يظهر الشكل أدناه تطور سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأميركي وسعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي خلال تداولات الأسبوع السابق:

حيث افتتح اليورو تداولاته على انخفاض مسجلاً في تداولات بداية الأسبوع السابق (21/10/2024) 1.0815 دولار أميركي منخفضاً بنسبة 0.47 بالمئة.

كما انخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي في تداولات بداية الأسبوع (21/10/2024) بنسبة 0.49 بالمئة. ولعلّ من أبرز تحركات اليورو التداولات الحاصلة في تداولات يوم الجمعة (25/10/2024) مقارنة بتداولات اليوم السابق الخميس (24/10/2024) حيث انخفض سعر الصرف بنسبة تقارب 0.25 متأثراً بالبيانات الإيجابية الصادرة حيث أظهرت بيانات S&P Global تحسن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في منطقة اليورو إلى 45.9 نقطة في شهر تشرين الأول، متفوقاً على التوقعات ومقارنةً بقراءة شهر أيلول المعدلة 45.0 نقطة.

ومن خلال المقارنة بين تداولات بداية ونهاية الأسبوع لكل من سعر صرف اليورو والجنيه الإسترليني يُلحظ انخفاض سعر صرف اليورو بنسبة بلغت 0.14 بالمئة وسعر صرف الجنيه الإسترليني بنسبة 0.72 بالمئة.

التحركات السعرية لليورو والجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي:



أسعار العملات المشفرة

يوضح الجدول أدناه التحركات السعرية لكل من البيتكوين والإيثريوم:

انخفض سعر الإيثريوم مقابل الدولار الأميركي في نهاية تداولات الأسبوع السابق (25/10/2024) مسجلاً 2,479 دولار أميركي وبنسبة انخفاض عن تداولات بداية الأسبوع السابق (21/10/2024) بلغت 7.01 بالمئة كما انخفض سعر البيتكوين بنسبة 0.44 بالمئة.

أسعار المعادن:

يظهر الشكل أدناه تطور كل من أسعار الذهب العالمية والنحاس:

شهدت أسعار كل من الذهب والنحاس انخفاضاً حيث انخفض سعر أونصة الذهب العالمية والنحاس في بداية تداولات الأسبوع السابق (21/10/2024) مقارنةً بتداولات نهاية الأسبوع السابق بنسب بلغت على التوالي 0.02 بالمئة و 0.57 بالمئة.

تراجع الذهب إلى أقل من 2,725 دولار للأونصة يوم الجمعة (25/10/2024)، متأثراً بقوة الدولار وعائدات سندات الخزانة الأميركية، رغم ارتفاعه كملاذ آمن وسط توترات جيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط. كما عززت بيانات اقتصادية قوية توقعات بتخفيف حدة تخفيض الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، لكن التوترات الجيوسياسية وديناميكيات السوق ما زالت تدعم الذهب بشكل عام.

التحركات السعرية لأسعار الذهب العالمية والنحاس:



أسعار النفط والغاز:

يوضح الشكل أدناه تطور سعر النفط بالدولار الأميركي (خام برنت وتكساس) والغاز خلال تداولات الأسبوع السابق: شهد سوق المحروقات ارتفاعاً ملحوظاً في سعر برنت في بداية تداولات الأسبوع السابق مقارنةً بتداولات الأسبوع الذي سبقه بنسب بلغت 1.68 بالمئة. كما أنهى نفط برنت تداولاته على ارتفاع في نهاية تداولات الأسبوع السابق (25/10/2024) عند مستوى 75.22 دولاراً أميركياً وبنسبة ارتفاع 1.43بالمئة.

كما ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأميركي بنسبة 7.27 بالمئة هذا الأسبوع، ويأتي الارتفاع في سوق المحروقات ناجماً عن التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

التحركات السعرية لأسعار النفط والغاز



مؤشرات الأسواق المالية:

مؤشرات الأسواق المالية العالمية

يوضح الجدول أدناه مؤشرات الأسواق المالية العالمية:

شهد أداء الأسواق المالية في تداولات نهاية الأسبوع السابق (25/10/2024) انخفاضاً ملحوظاً حيث انخفض مؤشر السوق المالية الأميركية DJI بنسبة 1.30 بالمئة مسجلاً 42,374 نقطة بضغط من بعض البيانات السلبية عن الاقتصاد الأميركي، كما انخفض مؤشر السوق المالية الألمانية Dax30 بنسبة بسيطة قاربت 0.09 بالمئة مسجلاً 19,443 نقطة بضغط من المخاوف الاقتصادية في منطقة الاتحاد الأوروبي.

مؤشرات التداول في الأسواق المالية العالمية:

مؤشرات الأسواق المالية العالمية الناشئة:

يوضح الجدول أدناه مؤشرات الأسواق المالية العالمية:

انخفضت قيمة المؤشر للسوق المالية اليابانية في نهاية تداولات الأسبوع السابق (25/10/2024) مقارنةً بتداولات بداية الأسبوع (18/10/2024) بنسبة 2.74 نقطة مئوية مسجلاً 37,889 نقطة وسط خسائر في قطاع إنتاج الكهرباء والاتصالات.

مؤشرات التداول في الأسواق المالية العالمية الناشئة:

مؤشرات الأسواق المالية العربية:

شهدت السوق المالية المصرية ارتفاعاً في تداولات نهاية الأسبوع ليسجل 30,553 نقطة وبنسبة ارتفاع 3.47 بالمئة عن تداولات بداية الأسبوع السابق بدعم من قطاعات مختلفة.

كما ارتفع مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية DSX مسجلاً 89,150 نقطة في 24/10/2024 وبنسبة ارتفاع تقارب 1.82 بالمئة مقارنةً ببداية الأسبوع.

كما ارتفع مؤشر السوق المالية السعودية فقد سجل المؤشر العام لها TASI ما يقارب 11,886 نقطة في نهاية تداولات الأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 0.03 بالمئة عما كان عليه في بداية تداولات الأسبوع

مؤشرات التداول في الأسواق المالية العربية:

أسعار السلع الغذائية:

انخفضت العقود الآجلة للقمح وهو أدنى مستوى منذ شهر، مدفوعة بتوقعات هطول أمطار في مناطق زراعية جافة بجنوب روسيا والولايات المتحدة، رغم استمرار الجفاف كمصدر للقلق. وقامت وزارة الزراعة الأميركية برفع تقديراتها للمخزون العالمي من القمح، لتصل إلى 257.72 مليون طن متري، متجاوزة التوقعات، مع خفضها تقديرات الإنتاج للعام 2024/2025 وعلى جانب آخر، دعمت روسيا، كأكبر مصدّر، الأسعار بفرض حد أدنى وزيادة الرسوم على الصادرات.

كما ارتفعت العقود الآجلة للذرة بفعل الطلب القوي ومخاوف العرض، مدعومة بإعلان وزارة الزراعة الأميركية عن بيع 3.9 ملايين بوشل لهذا العام. في حين أن التوترات في أوكرانيا والشرق الأوسط أثارت مخاوف إضافية بشأن الإمدادات العالمية، ما ساهم في زيادة الأسعار.

تطور أسعار عينة من السلع الغذائية: