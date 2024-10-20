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مبيعات آيفون الجديد في الصين تقفز بنسبة 20 بالمئة بعد أسابيع من إصداره

20 أكتوبر، 2024

سجلت هواتف آيفون الجديدة بداية قوية في الصين، حيث ارتفعت مبيعاتها بنسبة 20 بالمئة في الأسابيع الثلاثة الأولى منذ إطلاقها مقارنة بطراز 2023، وفقاً لبيانات من شركة الأبحاث Counterpoint.
طُرح أحدث الهواتف الذكية من شركتي أبل وهواوي للبيع في الصين يوم 20 سبتمبر، ما يسلط الضوء على المنافسة الشديدة في أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، حيث فقدت الشركة الأميركية حصتها في السوق في الأرباع الأخيرة لمصلحة المنافسين المحليين.
وقالت شركة Counterpoint «إننا نشهد مبيعات قوية لوحدات سلسلة آيفون 16 في الصين»، مضيفة إن طرازي iPhone 16 Pro وPro Max كان أداؤهما جيداً، حيث ارتفعت مبيعاتهما المجمعة بنسبة 44 بالمئة مقارنة بإصداراتهما لعام 2023.
ومع ذلك، انخفض إجمالي مبيعات وحدات آيفون في الصين بنسبة 2 بالمئة على أساس سنوي خلال فترة الأسابيع الثلاثة، بسبب انخفاض مبيعات الطرازات القديمة وزيادة المنافسة مع سلسلة مان وبورا من هواوي.

20 أكتوبر، 2024
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