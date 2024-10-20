الإمارات في صدارة دول الإقليم بسرعة نمو شركات التكنولوجيا الناشئة

تصدرت دولة الإمارات المؤشرات العالمية المرتبطة بالشركات الناشئة، فوفقاً للبيانات الإحصائية الأخيرة لـ«STATISTA»، تصدرت الإمارات كأعلى دولة خليجية حاضنة للشركات الناشئة، بعد تسجيل أكثر من 5600 شركة ناشئة في أنحاء الدولة، حتى الربع الثاني من العام الجاري 2024.

وأكدت البيانات أن الإمارات تقود مشهد الشركات الناشئة المختصة بالتكنولوجيا المالية في المنطقة، حيث تمتلك حالياً أكثر من 550 شركة مختصة بهذا المجال.

وأكدت تقارير صادرة عن مؤسسة الاستشارات والأبحاث العالمية «ستارت- أب جينوم»، أن الإمارات تواصل تقدمها في المؤشرات الدولية، وتبرز كأسرع منظومات للشركات الناشئة نمواً في المنطقة. وفي تقرير للمؤسسة، حافظت أبوظبي على مكانتها كأسرع منظومة للشركات الناشئة نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال الفترة بين النصف الثاني من عام 2021 ونهاية العام الماضي 2023، محققة خلال الفترة ذاتها 4.2 مليارات دولار من القيمة في منظومة شركاتها الناشئة.

ووفقاً للتقرير، بلغ إجمالي تمويلات الشركات في مراحل التأسيس المبكر نحو 224 مليون دولار، بينما وصل إجمالي تمويلات رأس المال المخاطر بين النصف الثاني من 2021 و2023 إلى أكثر من مليار دولار، بفضل الأنشطة المتنامية للشركات الناشئة العاملة تحت مظلة منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي «Hub71».

وقال أحمد علوان، الرئيس التنفيذي لـ«Hub71» لوكالة «وام»: «تشهد (Hub71) إقبالاً متزايداً من شركات التكنولوجيا الناشئة، التي تسهم في مواجهة التحديات العالمية، وتحقيق قيمة اقتصادية كبيرة، وتخلق فرص عمل جديدة في أبوظبي».

وأضاف علوان إن مجتمع الشركات الناشئة في الإمارة يواصل نموّه مدفوعاً بالبرامج المخصّصة التي تنفذها «Hub71»، وبشراكاتها الإستراتيجية، والتزامها بالابتكار، مؤكداً تطلع «Hub71» لتعزيز دعم الشركات الناشئة في القطاعات المختلفة؛ بما فيها قطاع الاستدامة، عبر منظومة التكنولوجيا المناخية «Hub71+ ClimateTech»، تماشياً مع رؤية أبوظبي الاقتصادية، وفتح آفاق واسعة للابتكار والنموّ.

وأوضح أن «Hub71» تركز على تسهيل وصول الشركات الناشئة إلى رأس المال والمواهب والشراكات المؤسسية، ودعم روّاد الأعمال لتوسعة نطاق أعمالهم بسرعة، وبالتالي تمكين مشاريع ناجحة والإسهام في منظومة متكاملة قادرة على دعم اقتصاد أبوظبي.