ترصد «الاقتصادية» كل أسبوع أهم مؤشرات الذهب والنفط وغيرها من التداولات للعملات والسلع الأساسية في الأسواق العالمية وانعكاسها على الأسواق المحلية وفيما يلي حالة المؤشرات..

أثر قرار سعر الفائدة في أوروبا والبيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأميركية على أسعار العملات الرئيسية (سوق صرف الدولار الأميركي مقابل اليورو والجنيه الإسترليني) مترافقاً مع ارتفاع أسعار العملات المشفرة ونبين أدناه أداء كل عملة على حدة: تراجع أسعار السكر والأرز والقمح بنسبة 1.12 ٪ للأول وبنسبة 1.36 ٪ للثاني وبنسبة 2.14 ٪ للثالث

يورو / دولار، الجنيه الإسترليني/دولار:

يظهر الشكل أدناه تطور سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأميركي وسعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي خلال تداولات الأسبوع السابق:

حيث افتتح اليورو تداولاته على انخفاض مسجلاً في تداولات بداية الأسبوع السابق (14/10/2024) 1.0909 دولار أميركي منخفضاً بنسبة 0.26 بالمئة.

كما انخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي في تداولات بداية الأسبوع (14/10/2024) بنسبة 0.05 بالمئة.

ولعلّ من أبرز تحركات اليورو التداولات الحاصلة في تداولات يوم الجمعة (14/10/2024) مقارنة بتداولات اليوم السابق الخميس (13/10/2024) حيث ارتفع سعر الصرف بنسبة تقارب 0.30 بعد بيانات سوق العمل الأميركية القوية وتخفيض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي.

ومن خلال المقارنة بين تداولات بداية ونهاية الأسبوع لكل من سعر صرف اليورو والجنيه الإسترليني يلحظ انخفاض سعر صرف اليورو بنسبة بلغت 0.41 بالمئة وسعر صرف الجنيه الإسترليني بنسبة 0.12 بالمئة.

التحركات السعرية لليورو والجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي:

أسعار العملات المشفرة

يوضح الجدول أدناه التحركات السعرية لكل من البيتكوين والإيثريوم: ارتفع سعر الايثريوم مقابل الدولار الأميركي في نهاية تداولات الأسبوع السابق (18/10/2024) مسجلاً 2,665 دولار أميركي وبنسبة ارتفاع عن تداولات بداية الأسبوع السابق (17/10/2024) بلغت 1.29 بالمئة، كما ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 4.02 بالمئة.

أسعار المعادن:

يظهر الشكل أدناه تطور كل من أسعار الذهب العالمية والنحاس:

شهدت أسعار كل من الذهب والنحاس انخفاضاً حيث انخفض سعر أونصة الذهب العالمية والنحاس في بداية تداولات الأسبوع السابق (14/10/2024) مقارنةً بتداولات نهاية الأسبوع السابق بنسب بلغت على التوالي 0.19 بالمئة و 1.55 بالمئة. وقد أثرت الأحداث في منطقة الشرق الأوسط على أسعار الذهب العالمية حيث شهد سعر الذهب ارتفاعاً مسجلاً 2,717 دولاراً للأونصة في تداولات يوم الجمعة (18/10/2024).

التحركات السعرية لأسعار الذهب العالمية والنحاس:



أسعار النفط والغاز:

يوضح الشكل أدناه تطور سعر النفط بالدولار الأميركي (خام برنت وتكساس) والغاز خلال تداولات الأسبوع السابق:

تلعب توقعات الطلب على النفط في الدول المستهلكة دوراً في تحديد الأسعار العالمية للنفط، حيث يمكن أن يؤدي ارتفاع الطلب إلى تعزيز النمو الاقتصادي وانعكاسه على الطلب على النفط بينما يؤدي الانخفاض في النمو الاقتصادي إلى انخفاض أسعار النفط.

وقد شهد سوق المحروقات انخفاضاً ملحوظاً في سعر برنت في تداولات بداية تداولات الأسبوع السابق مقارنةً بتداولات الأسبوع الذي سبقه بنسب بلغت 5.69 بالمئة. كما أنهى نفط برنت تداولاته على انخفاض في نهاية تداولات الأسبوع السابق (18/10/2024) عند مستوى 69.22 دولاراً أميركياً وبنسبة انخفاض 6.24 بالمئة

كما انخفضت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأميركي إلى أقل من 2.27 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بسبب زيادة التدفقات إلى محطات تصدير الغاز المسال وتوقعات الطقس المعتدل. ونتيجة لذلك تراجعت الأسعار بنسبة 9.14 بالمئة هذا الأسبوع، مع استمرار انخفاض الطلب نتيجة الطقس الدافئ المتوقع.

التحركات السعرية لأسعار النفط والغاز

مؤشرات الأسواق المالية:

مؤشرات الأسواق المالية العالمية

يوضح الجدول أدناه مؤشرات الأسواق المالية العالمية: شهد أداء الأسواق المالية في تداولات نهاية الأسبوع السابق (18/10/2024) ارتفاعاً ملحوظاً حيث ارتفع مؤشر السوق المالية الأميركية DJI بنسبة 0.52 بالمئة مسجلاً 43,288 نقطة بدعم من بيانات الاقتصاد الأميركي الإيجابية، كما ارتفع مؤشر السوق المالية الألمانية Dax30 بنسبة قاربت 0.37 بالمئة مسجلاً 19,580 نقطة بدعم من كل الشركات الكبرى.

كما ارتفع مؤشر السوق المالية البريطانية FTSE100 بنسبة قاربت 0.78 بالمئة مسجلاً 8,358 نقطة بدعم من عدد من القطاعات.

مؤشرات التداول في الأسواق المالية العالمية:



مؤشرات الأسواق المالية العالمية الناشئة.

يوضح الجدول أدناه مؤشرات الأسواق المالية العالمية: انخفضت قيمة المؤشر للسوق المالية اليابانية في نهاية تداولات الأسبوع السابق (18/10/2024) مقارنةً بتداولات بداية الأسبوع (14/10/2024) بنسبة 0.63 نقطة مئوية مسجلاً 38,982 نقطة وسط ترقب لبيانات التضخم وخسائر في قطاع الأجهزة الدقيقة والآلات.

مؤشرات التداول في الأسواق المالية العالمية الناشئة:



مؤشرات الأسواق المالية العربية:

شهدت السوق المالية المصرية ارتفاعاً ملحوظاً في تداولات نهاية الأسبوع ليسجل 30,144 نقطة وبنسبة ارتفاع 0.63 بالمئة عن تداولات بداية الأسبوع السابق بدعم من قطاعات مختلفة وقد خفف من هذه المكاسب رفع أسعار المحروقات ومما يترتب عليه من ارتفاع في معدل التضخم.

كما ارتفع مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية DSX مسجلاً 87,562 نقطة في 17/10/2024 وبنسبة ارتفاع تقارب 0.78 بالمئة مقارنةً ببداية الأسبوع.

على حين انخفض مؤشر السوق المالية السعودية فقد سجل المؤشر العام لها TASI ما يقارب 11,907 نقطة في نهاية تداولات الأسبوع السابق وبنسبة انخفاض 1.34 بالمئة عما كان عليه في بداية تداولات الأسبوع متأثراً بانخفاض أسعار النفط.

مؤشرات التداول في الأسواق المالية العربية:

أسعار السلع الغذائية:

انخفضت العقود الآجلة للقمح بعد أن رفعت وزارة الزراعة الأميركية توقعاتها لإمدادات القمح العالمية، على الرغم من تخفيض تقدير الإنتاج لعام 2024/25. بلغ المخزون النهائي المتوقع 257.72 مليون طن متري، متجاوزاً التوقعات بـ1.6 مليون طن.

وانخفضت أسعار القطن بسبب قوة الدولار وتوقعات بتحسن ظروف المحصول في الولايات المتحدة. وفقاً لتقرير «تقدم المحاصيل»، تم حصاد 34 بالمئة من محصول القطن الأميركي، متجاوزاً المتوسط البالغ 30 بالمئة. كما توقعت وزارة الزراعة الأميركية زيادة الإنتاج العالمي للقطن بنسبة 2.6 بالمئة مقارنة بالموسم السابق ليصل إلى 25.395 مليون طن، على حين يُتوقع أن ينخفض الاستهلاك العالمي بنسبة 0.8 بالمئة ليبلغ 25.199 مليون طن.

تطور أسعار عينة من السلع الغذائية