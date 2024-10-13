إعصار ميلتون يدمر فلوريدا الأميركية والخسائر 175 مليار دولار

قال محللون في شركة جيفريز أن من المتوقع أن يتسبب إعصار ميلتون في خسائر اقتصادية تقدر بعشرات المليارات من الدولارات عندما يضرب اليابسة في فلوريدا.

وقال المحللون: «في حين أنه من السابق لأوانه إجراء تقديرات للخسائر المؤمنة، فإن تأثير الإعصار الكبير في واحدة من أكثر المناطق اكتظاظاً بالسكان في فلوريدا قد يؤدي إلى خسائر تتراوح بين رقمين من المليارات من الدولارات».

بينما يقول آخرون في وول ستريت، إن إعصار ميلتون الذي يحدث مرة واحدة في القرن قد يتسبب في أضرار تزيد على 50 مليار دولار، مع احتمالية دمار تقترب من 175 مليار دولار أو أكثر في أسوأ السيناريوهات.

وقال يارون كينار، محلل الأسهم في جيفريز وآخرون في مذكرة: «بينما من السابق لأوانه إجراء تقديرات للخسائر المؤمنة، فإن تأثير الإعصار الكبير في واحدة من أكثر المناطق اكتظاظاً بالسكان في فلوريدا قد يؤدي إلى خسارة في منتصف رقمين من المليارات من الدولارات».

ويقدر البعض أن الحدث الذي يحدث مرة واحدة في مئة عام سيؤدي إلى خسائر بقيمة 175 مليار دولار في منطقة تامبا، و70 مليار دولار في منطقة فورت مايرز».

من المتوقع أن تتكبد إدارة المتنزهات في شركة والت ديزني خسائر تتراوح بين 150 مليون دولار و200 مليون دولار بسبب تأثير إعصار ميلتون، وفقاً للمحللين في غولدمان ساكس، الذين استندوا في تقديراتهم إلى العواصف السابقة بما في ذلك التأثير البالغ 100 مليون دولار من إعصار إيرما في عام 2017.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، أعلن حاكم فلوريدا رون دي سانتيس حالة الطوارئ في 51 مقاطعة، بما في ذلك تلك التي تضم كل متنزه ترفيهي رئيسي في الولاية.

بالإضافة إلى والت ديزني وورلد، قد تتأثر يونيفرسال أورلاندو التابعة لشركة كومكاست، وسي وورلد أورلاندو التابعة لشركة يونايتد باركس آند ريزورتس، حيث أعلنت كل المتنزهات عن إغلاقها يوم الثلاثاء.

في حالة ديزني، تتوقع غولدمان أن تتكبد إدارة المتنزهات والتجارب خسائر في الربع الأول من السنة المالية 2025، والذي يمتد من تشرين الأول إلى كانون الأول.