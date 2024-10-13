ترصد «الاقتصادية» كل أسبوع أهم مؤشرات الذهب والنفط وغيرها من التداولات للعملات والسلع الأساسية في الأسواق العالمية وانعكاسها على الأسواق المحلية وفيما يلي حالة المؤشرات..أثرت بيانات التضخم والنمو في الولايات المتحدة الأميركية على أسعار العملات الرئيسية (سوق صرف الدولار الأميركي مقابل اليورو والجنيه الإسترليني) مترافقاً مع انخفاض أسعار العملات المشفرة ونبين أدناه أداء كل عملة على حدة: ارتفاع أسعار القمح بنسبة 1.35 ٪ والسكر بنسبة 1.51 ٪ والقهوة بنسبة 2.12 ٪

يورو / دولار، الجنيه الاسترليني/دولار:

ميركي وسعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي خلال تداولات الأسبوع السابق: يظهر الشكل أدناه تطور سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأميركي وسعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي خلال تداولات الأسبوع السابق:

حيث افتتح اليورو تداولاته على انخفاض مسجلاً في تداولات بداية الأسبوع السابق (7/10/2024) 1.0974 دولار أميركي منخفضاً بنسبة 0.02 بالمئة.

كما انخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي في تداولات بداية الأسبوع (7/10/2024) بنسبة 0.25 بالمئة.

ولعلّ من أبرز تحركات الجنيه الاسترليني التداولات الحاصلة في تداولات يوم الثلاثاء (8/10/2024) مقارنة بتداولات اليوم السابق الإثنين (7/10/2024) حيث ارتفع سعر الصرف بنسبة تقارب 0.16 بعد انخفاض مؤشر ثقة الأعمال بسبب المخاوف الضريبية.

وارتفع سعر الصرف لكل من اليورو والجنيه الإسترليني بنسب بلغت على التوالي 0.07 بالمئة، و0.12 بالمئة متأثرةً بالفجوة في سعر الفائدة المتوقعة بين الولايات المتحدة الأميركية والإتحاد الأوروبي.

ومن خلال المقارنة بين تداولات بداية ونهاية الأسبوع لكل من سعر صرف اليورو والجنيه الإسترليني يلحظ انخفاض سعر صرف اليورو بنسبة بلغت 0.28 بالمئة متأثرة بالبيانات الإيجابية مثل التضخم والنمو الاقتصادي في ألمانيا والاتحاد الأوروبي.

التحركات السعرية لليورو والجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي:

الفترة سعر صرف اليورو سعر صرف الجنيه الإسترليني التغير المئوي لسعر صرف اليورو تغير مئوي

جنيه

7/10/2024 1.0974 1.3083 -0.02 بالمئة -0.25 بالمئة

8/10/2024 1.098 1.3104 0.05 بالمئة 0.16 بالمئة

9/10/2024 1.0939 1.307 -0.37 بالمئة -0.26 بالمئة

10/10/2024 1.0935 1.3058 -0.04 بالمئة -0.09 بالمئة

11/10/2024 1.0943 1.3074 0.07 بالمئة 0.12 بالمئة

التغير المئوي بين بداية ونهاية الأسبوع-0.28 بالمئة -0.07 بالمئة

أسعار العملات المشفرة

يوضح الجدول أدناه التحركات السعرية لكل من البيتكوين والإيثريوم:

انخفض سعر الإيثريوم مقابل الدولار الأميركي في نهاية تداولات الأسبوع السابق (11/10/2024) مسجلاً 2,437 دولار أميركي وبنسبة انخفاض عن تداولات بداية الأسبوع السابق (7/10/2024) بلغت 0.25 بالمئة كما انخفض سعر البيتكوين بنسبة 0.25 بالمئة.

التاريخ سعر البيتكوين سعر الايثريوم

7/10/2024 62,269.00 2,443.00

8/10/2024 62,231.00 2,441.00

9/10/2024 60,650.00 2,370.00

10/10/2024 60,337.00 2,385.00

11/10/2024 62,111.00 2,437.00

التغير المئوي بين بداية ونهاية الأسبوع -0.25 بالمئة -0.25 بالمئة

أسعار المعادن:

ر كل من الذهب والنحاس انخفاضاً حيث انخفض سعر أونصة الذهب العالمية والنحاس في بداية تداولات الأسبوع السابق (7/10/2024) مقارنةً بتداولات نهاية الأسبوع السابق بنسب بلغت على التوالي 0.33 بالمئة و0.16 بالمئة. يظهر الشكل أدناه تطور كل من أسعار الذهب العالمية والنحاس: شهدت أسعار كل من الذهب والنحاس انخفاضاً حيث انخفض سعر أونصة الذهب العالمية والنحاس في بداية تداولات الأسبوع السابق (7/10/2024) مقارنةً بتداولات نهاية الأسبوع السابق بنسب بلغت على التوالي 0.33 بالمئة و0.16 بالمئة.

وقد أثرت الأحداث الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط على أسعار الذهب العالمية حيث ارتفع سعر الذهب وقد دعم هذا التصعيد ارتفاع الذهب.

كما شهد سعر الذهب ارتفاعاً مسجلاً 2,660 دولاراً للأوقية في تداولات يوم الجمعة (11/10/2024)، متأثراً بتراجع مؤشر الدولار الأميركي أظهرت القراءة الأولية مؤشر ثقة المستهلك بجامعة ميشيغان تسجيل 68.9 في شهر تشرين الأول. على حين كانت تشير التوقعات إلى أن تسجل القراءة 70.9 نقطة، وكانت القراءة السابقة عند 70.1 نقطة.

التحركات السعرية لأسعار الذهب العالمية والنحاس:

الفترة سعر أونصة الذهب العالمية سعر النحاس

7/10/2024 2,643.58 4.5665

8/10/2024 2,621.94 4.4565

9/10/2024 2,607.77 4.3995

10/10/2024 2,633.27 4.4275

11/10/2024 2,660.00 4.464

التغير المئوي بين بداية ونهاية الأسبوع 0.62 بالمئة -2.24 بالمئة

يوضح الشكل أدناه تطور سعر النفط بالدولار الأميركي (خام برنت وتكساس) والغاز خلال تداولات الأسبوع السابق:

يضع تصاعد الضغوط الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط ضغوطاً على استقرار الأسواق العالمية، ومع ذلك، تظل أسعار النفط مستقرة نسبياً. ويعود هذا الاستقرار، بحسب الخبراء، إلى وجود فائض في الإنتاج لدى دول «أوبك+». إلا أن احتمال تصاعد الأحداث يظل عاملاً قد يؤثر في استقرار أسعار النفط، وخاصة إذا تأثرت البنية التحتية الإنتاجية النفطية. وفي سياق آخر، يتعرض سوق الغاز الطبيعي المسال لضغوط إضافية نتيجة الأزمة الجيوسياسية في مضيق هرمز وبعض الحوادث البحرية، وهو ما قد يبطئ حركة الغاز من الشرق الأوسط نحو آسيا.

فقد شهد سوق المحروقات ارتفاعاً ملحوظاً في سعر برنت في تداولات بداية تداولات الأسبوع السابق مقارنةً بتداولات الأسبوع الذي سبقه بنسب بلغت 4.66 بالمئة. كما أنهى نفط برنت تداولاته على ارتفاع في نهاية تداولات الأسبوع السابق (11/10/2024) عند مستوى 79.50 دولاراً أميركياً وبنسبة ارتفاع 0.29 بالمئة

وأنهى الغاز تداولاته على انخفاض بنسبة 1.19 بالمئة في تداولات نهاية الأسبوع السابق بعد إعلان إدارة معلومات الطاقة الأميركية عن ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي بمقدار 82 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع الماضي، متجاوزة توقعات المحللين التي أشارت إلى زيادة قدرها 72 مليار قدم مكعب. ويُعد هذا الارتفاع أكبر من المتوقع، ما أدى إلى انخفاض الغاز الطبيعي في الأسواق.

التحركات السعرية لأسعار النفط والغاز

الفترة سعر برميل النفط خام برنت سعر برميل النفط خام تكساس سعر الغاز

7/10/2024 81.13 77.14 2.746

8/10/2024 77.47 73.57 2.71

9/10/2024 76.78 73.24 2.646

10/10/2024 79.27 75.85 2.697

11/10/2024 79.50 75.67 2.665

التغير المئوي بين بداية ونهاية الأسبوع -2.01 بالمئة -1.91 بالمئة -2.95 بالمئة

مؤشرات الأسواق المالية:

مؤشرات الأسواق المالية العالمية

يوضح الجدول أدناه مؤشرات الأسواق المالية العالمية: تباين أداء الأسواق المالية في تداولات نهاية الأسبوع السابق (11/10/2024) حيث ارتفع مؤشر السوق المالية الأميركية DJI بنسبة 2.04 بالمئة مسجلاً 42,809 نقطة بدعم من بيانات التضخم الأميركية، كما ارتفع مؤشر السوق المالية الألمانية Dax30 بنسبة قاربت 0.44 بالمئة مسجلاً 19,188 نقطة بدعم من كل من الصناعات، الخدمات المالية والغذاء والمشروبات.

على حين انخفض مؤشر السوق المالية البريطانية FTSE100 بنسبة قاربت 0.90 بالمئة مسجلاً 8,226 نقطة بضغط من قطاعات المعادن والصناعات التعدينية، المواد المنزلية وبناء المنازل، والبنوك.

مؤشرات التداول في الأسواق المالية العالمية:

الفترة مؤشر السوق المالية الأميركية

dji مؤشر السوق المالية البريطانية

FTSE100 مؤشر السوق المالية الألمانية

DAX30 مؤشر السوق المالية الفرنسية

cac40

7/10/2024 41,954.00 8,304 19,104 7,581

8/10/2024 42,080.00 8,191 19,066 7,541

9/10/2024 42,512.00 8,243 19,254 7,560

10/10/2024 42,454.00 8,238 19,211 7,521

11/10/2024 42,809.00 8,226 19,188 7,576

التغير المئوي بين بداية ونهاية الأسبوع 2.04 بالمئة -0.9 بالمئة 0.44 بالمئة -0.07 بالمئة

مؤشرات الأسواق المالية العالمية الناشئة

يوضح الجدول أدناه مؤشرات الأسواق المالية العالمية: ارتفعت قيمة المؤشر للسوق المالية اليابانية في نهاية تداولات الأسبوع السابق (11/10/2024) مقارنةً بتداولات بداية الأسبوع (7/10/2024) بنسبة 0.63 نقطة مئوية مسجلاً 39,581 نقطة

مؤشرات التداول في الأسواق المالية العالمية الناشئة:

الفترة مؤشر السوق المالية اليابانية NIKKI225

7/10/2024 39,332.00

8/10/2024 38,937.00

9/10/2024 39,278.00

10/10/2024 39,415.00

11/10/2024 39,581.00

التغير المئوي بين بداية ونهاية الأسبوع 0.63 بالمئة

مؤشرات الأسواق المالية العربية:

شهدت السوق المالية المصرية انخفاضاً ملحوظاً حيث انخفض في تداولات نهاية الأسبوع ليسجل 30,762 نقطة وبنسبة انخفاض 3.02 بالمئة عن تداولات بداية الأسبوع السابق بضغط من بيانات التضخم في مصر. حيث بلغ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية 26.4 بالمئة في شهر أيلول مقارنة بـ26.2 بالمئة في شهر آب من العام الحالي.

على حين ارتفع مؤشر السوق المالية السعودية فقد سجل المؤشر العام لها TASI ما يقارب 11,994 نقطة في نهاية تداولات الأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 1.91 بالمئة عما كان عليه في بداية تداولات الأسبوع متأثراً بارتفاع أسعار النفط.

كما ارتفع مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية DSX مسجلاً 86,664 نقطة في 10/10/2024 وبنسبة ارتفاع تقارب 0.91 بالمئة مقارنةً ببداية الأسبوع.

مؤشرات التداول في الأسواق المالية العربية:

الفترة مؤشر السوق المالية السعودية TASI مؤشر السوق المالية المصرية EGX30 مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية

6/10/2024 11,769 31,720 _

7/10/2024 11,914 31,819 85,879

8/10/2024 12,027 30,852 85,378

9/10/2024 11,927 31,175 86,588

10/10/2024 11,994 30,762 86,664

التغير المئوي بين بداية ونهاية الأسبوع 1.91 بالمئة -3.02 بالمئة 0.91 بالمئة

أسعار السلع الغذائية:

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح نتيجة مخاوف من الطقس الجاف في روسيا وتأثيره في المحصول. كما ارتفعت أسعار السكر إلى 22.8 سنتاً للرطل، بزيادة تفوق 20 بالمئة منذ منتصف شهر أيلول بسبب مخاوف من شح الإمدادات العالمية لموسم 2024/25. كما أثر الجفاف والحرائق في البرازيل وتحويل إنتاج الهند إلى الإيثانول على الإنتاج، ويتوقع أن يبلغ العجز العالمي 3.58 مليون طن.

على حين انخفضت أسعار عقود قهوة أرابيكا إلى حوالى 2.8 دولار أميركي للرطل في نهاية تداولات الأسبوع السابق (11/10/2024) مقارنة بتداولات اليوم الذي سبقه (10/11/2024) حيث جاء هذا الانخفاض نتيجة تأجيل الاتحاد الأوروبي تنفيذ قانون مكافحة إزالة الغابات لمدة عام، ما قلل من مخاوف نقص الإمدادات.

تطور أسعار عينة من السلع الغذائية

التاريخ سعر القمح (bu) سعر السكر (lbs) سعر الرز (cwt) سعر القطن

(lbs) زيت دوار الشمس

الذرة

(bu) سعر القهوة

30/9/2024 592 22.46 15.115 73.29 1,195.00 426 246.69

1/10/2024 595 22.44 15.135 72.03 1222.9 420.75 247.94

2/10/2024 599 22.08 15.165 72.26 1214.2 427 248.9

3/10/2024 603.75 22.13 15.065 72.62 1191.8 418.5 254.71

4/10/2024 600 22.8 15.013 73.42 1191.8 418.29 251.91

التغير المئوي 1.35 بالمئة 1.51 بالمئة -0.67 بالمئة 0.18 بالمئة -0.27 بالمئة -1.81 بالمئة 2.12 بالمئة