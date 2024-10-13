«بوينغ» تخطط لإلغاء 17 ألف وظيفة وتوقعات بخسائر كبيرة

أعلنت شركة «بوينغ» أنها تخطط لخفض قوتها العاملة 10 بالمئة مع توقعها خسارة كبيرة في الربع الثالث، وسط إضراب عمال ميكانيكيين في سياتل.

وقال رئيسها التنفيذي كيلي أورتبرغ، مساء الجمعة الماضي، إن شركة الطيران العملاقة يجب أن «تعيد ضبط مستويات القوى العاملة لدينا لتتماشى مع واقعنا المالي»، مضيفاً إنه ستتم إلغاء 17 ألف وظيفة على مستوى العالم «ستشمل مديرين تنفيذيين ومديرين وموظفين».

وأعلنت الشركة سلسلة من تدابير التقشف وتأخير الإنتاج فيما أضيف الإضراب الذي استمر نحو شهر والذي شارك فيه 33 ألف عامل إلى قائمة مشكلات الشركة.

وكان أعضاء الفرع المحلي للرابطة الدولية للميكانيكيين وعمال الفضاء الجوي في سياتل بدؤوا إضراباً في 13 سبتمبر (أيلول) بعد رفض اتفاق جديد.

وأضحت «بوينغ» أن الإضراب ساهم في 3 مليارات دولار من الرسوم قبل الضريبة على نتائج الطيران التجاري في الربع الثالث، وهو جزء من خسارة متوقعة مقدارها 9.97 دولار للسهم.

وقال أورتبرغ في بيان: «بينما تواجه أعمالنا تحديات في الأمد القريب، نحن نتّخذ قرارات استراتيجية مهمة لمستقبلنا ولدينا رؤية واضحة للعمل الذي يجب أن نقوم به لاستعادة شركتنا».

وأكد أن «هذه الإجراءات الحاسمة مع التغييرات الهيكلية الرئيسية لأعمالنا ضرورية للبقاء قادرين على المنافسة على المدى الطويل»، مشيراً إلى أن تفاصيل التخفيضات ستأتي خلال الأسبوع المقبل.

وأدى الإضراب الذي بدأ في 13 سبتمبر بمشاركة 33 ألف موظف إلى إغلاق مصنعين رئيسيين لتجميع الطائرات مخصصين لطرازَي ماكس 737 و777 ما يفاقم صعوبات الشركة التي تعاني ضغوطاً مالية وتأخيراً في التسليم.