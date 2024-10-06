التصدير «1».. نظرة تاريخية وحالية بالأرقام

|د. علي محمد

بكل تأكيد، يعد قطاع التصدير الجناح الأهم للتجارة الخارجية والذي يعبّر عن فاعلية وكفاءة الإنتاج المحلي وقوته وتنافسيته، وانعكاسه الايجابي على الميزان التجاري، إضافة لما يحققه من تأمين حصيلة جيدة من القطع الأجنبي للخزينة العامة، وزيادة القدرة على توفير مستلزمات البلد من كل المستوردات سواءً الاستهلاكية أو تلك المرتبطة بالعملية الإنتاجية.

وفي هذا الصدد، فإن أرقام الصادرات السورية وفق تصريحات رسمية (سواءً تلك الصادرة عن وزارة الاقتصاد وهيئاتها ولاسيما هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات) متواضعة جداً خلال فترة الحرب على سورية نظراً لضآلة الإنتاج في سورية وما يعني ذلك من انخفاض حجم التصدير كماً وقيمةً، حيث تفصح الأرقام الرسمية وغير الرسمية عن أن الصادرات السورية كانت بحدود 5,5 مليارات دولار في عام 2000 و8,7 مليارات دولار عام 2011 وفق بيانات مركز التجارة العالمي، بينما لا تتجاوز 954 مليون يورو في عام 2023 وفق تصريح معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية.

هذا وتتنوع المواد المصدّرة في عام 2023 وفق موسوعة المصدّر السوري بين منتجات الإنتاج الزراعي (583 ألف طن بقيمة 229 مليون دولار)، منتجات الصناعة الغذائية (129 ألف طن بقيمة 141 مليون دولار)، منتجات الصناعة النسيجية (47 ألف طن بقيمة 91 مليون دولار)، منتجات الصناعة الكيميائية (69 ألف طن بقيمة 37 مليون دولار)، منتجات الصناعة الدوائية (3 آلاف طن بقيمة 20 مليون دولار)، منتجات الصناعة الجلدية (7 آلاف طن بقيمة 15 مليون دولار)، ويصل عدد هذه المنتجات إلى نحو 2000 نوع وفق قوائم الصادرات السورية المعلنة رسمياً، حيث كانت الفواكه السورية هي الأكثر تصديراً خلال الأعوام 2021، 2022، 2023 بكميات بلغت 291 ألف طن (88 مليون دولار)، 277 ألف طن (78 مليون دولار)، 295 ألف طن (73 مليون دولار) على الترتيب، وكانت أهم الفواكه المصدّرة من أنواع «الرمان، البرتقال، التفاح، الكرز» بكميات بلغت نحو 194 ألف طن في عام 2023، أما الخضراوات فجاءت ثانياً بكميات 236 ألف طن (79 مليون دولار) في عام 2021، و239 ألف طن (87 مليون دولار) في عام 2022، و232 ألف طن (77 مليون دولار) في عام 2023، حيث بلغت الكميات المصدرة من «الطماطم، البطاطا، الملفوف» نحو 190 ألف طن في عام 2023.

أما المنتجات الغذائية المتنوعة فحلّت رابعاً من حيث الكميات وقدرت بـ113 ألف طن (80 مليون دولار) في عام 2021، و60 ألف طن (87 مليون دولار) في عام 2022، و62 ألف طن (77 مليون دولار) في عام 2023، منها «زيت الزيتون» والذي بلغت الكمية المصدرة منه نحو 18 الف طن في عام 2023، وحلت سابعاً صادرات الخيوط والقماش بكميات بلغت 35 ألف طن (37 مليون دولار) في عام 2021، و25 ألف طن (23 مليون دولار) في عام 2022، و29 ألف طن (26 مليون دولار) في عام 2023، بينما كانت صادرات المنتجات البلاستيكية في المرتبة السابعة عشرة بكميات 37 ألف طن (16 مليون دولار) في عام 2021، و7 آلاف طن (13 مليون دولار) في عام 2022، و9 آلاف طن (14 مليون دولار) في عام 2023.

أما بالنسبة لوجهة الصادرات السورية فقد وصلت وفق تصريحات رسمية إلى نحو 120 دولة حول العالم، ووفق موسوعة المصدر السوري فقد كانت الدول العربية كالعراق ولبنان والسعودية والامارات في مقدمة وجهات الصادرات السورية، إضافة إلى بعض الدول كتركيا ورومانيا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأميركية أيضاً، حيث بلغت صادرات سورية في عام 2023 نحو 491 ألف طن للبنان بقيمة 129 مليون دولار، و238 ألف طن للعراق بقيمة 116 مليون دولار، بينما بلغت 207 آلاف طن للسعودية بقيمة 101 مليون دولار، وللإمارات نحو 71 ألف طن بقيمة 28 مليون دولار، أما لرومانيا فقد بلغت الكميات المصدرة نحو 354 ألف طن بقيمة 27 مليون دولار، ولإيطاليا نحو 188 ألف طن بقيمة 33 مليون دولار، أما الصادرات لروسيا فقد بلغت 109 آلاف طن بقيمة 11 مليون دولار، وكذلك 53 ألف طن لتركيا (67 مليون دولار) و52 ألف طن للكويت (24 مليون دولار).