ترصد «الاقتصادية» كل أسبوع أهم مؤشرات الذهب والنفط وغيرها من التداولات للعملات والسلع الأساسية في الأسواق العالمية وانعكاسها على الأسواق المحلية وفيما يلي حالة المؤشرات..

أثرت البيانات الاقتصادية الضعيفة والثقة في الاقتصاد البريطاني في أسعار العملات الرئيسة (سوق صرف الدولار الأميركي مقابل اليورو والجنيه الإسترليني) مترافقاً مع ارتفاع أسعار العملات المشفرة ونبين أدناه أداء كل عملة على حدة:

القمح يتراجع بنسبة 0.68 ٪ والأرز بنسبة 0.38 ٪ والسكر يرتفع بنسبة 2.64 ٪

يورو/دولار، الجنيه الاسترليني/دولار:

يظهر الشكل أدناه تطور سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأميركي وسعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي خلال تداولات الأسبوع السابق:

حيث افتتح اليورو تداولاته على انخفاض مسجلاً في تداولات بداية الأسبوع السابق (30/9/2024) 1.1134 دولار أميركي منخفضاً بنسبة 0.26 بالمئة.

كما انخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي في تداولات بداية الأسبوع (30/9/2024) بنسبة 0.02 بالمئة.

ولعلّ من أبرز تحركات اليورو التداولات الحاصلة في تداولات يوم الجمعة (4/10/2024) مقارنة بتداولات اليوم السابق الخميس (3/10/2024) حيث انخفض سعر الصرف بنسبة تقارب 0.49 بالمئة وسط ترقب لسياسات البنوك المركزية، وبيانات سوق العمل الأميركية.

فيما يتعلق بتداولات الجنيه الاسترليني يوم (3/10/2024) فقد انخفض سعر الصرف مقارنةً بتداولات اليوم السابق (2/10/2024) بنسبة تقارب 1.01 بالمئة متأثرةً بتوقعات بتوجه بنك إنجلترا نحو سياسة نقدية أكثر تساهلاً. وجاء هذا الانخفاض بعد تصريحات محافظ البنك أندرو بيلي التي أشارت إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر. ورغم أن التعديلات في توقعات أسعار الفائدة كانت طفيفة، فإن رد فعل الأسواق كان أكبر مما كان متوقعاً. ومن خلال المقارنة بين تداولات بداية ونهاية الأسبوع لكل من سعر صرف اليورو والجنيه الإسترليني يلحظ انخفاض سعر صرف اليورو بنسبة بلغت 1.41 بالمئة، وانخفاض سعر صرف الجنيه الإسترليني بنسبة 2.07 بالمئة.

التحركات السعرية لليورو والجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي:

أسعار العملات المشفرة

يوضح الجدول أدناه التحركات السعرية لكل من البيتكوين والإيثريوم:

انخفض سعر الايثريوم مقابل الدولار الأميركي في نهاية تداولات الأسبوع السابق (4/10/2024) مسجلاً 2384 دولاراً أميركياً وبنسبة انخفاض عن تداولات بداية الأسبوع السابق (30/9/2024) بلغت 8.41 بالمئة كما انخفض سعر البيتكوين بنسبة 3.31 بالمئة.

أسعار المعادن:

يظهر الشكل أدناه تطور كل من أسعار الذهب العالمية والنحاس:



شهدت أسعار كل من الذهب والنحاس انخفاضاً حيث انخفض سعر أونصة الذهب العالمية والنحاس في بداية تداولات الأسبوع السابق (30/9/2024) مقارنةً بتداولات نهاية الأسبوع السابق بنسب بلغت على التوالي 0.88 بالمئة و 1.01 بالمئة.

شهد سعر الذهب انخفاضاً مسجلاً 2,650 دولار للأوقية في تداولات يوم الجمعة (4/10/2024)، متأثراً بارتفاع الدولار الأميركي الناجم عن بيانات سوق العمل الأميركية القوية.

التحركات السعرية لأسعار الذهب العالمية والنحاس:

أسعار النفط والغاز:

يوضح الشكل أدناه تطور سعر النفط بالدولار الأميركي (خام برنت وتكساس) والغاز خلال تداولات الأسبوع السابق:



شهد سوق المحروقات ارتفاعاً ملحوظاً في سعر برنت في تداولات بداية تداولات الأسبوع السابق مقارنةً بتداولات الأسبوع الذي سبقه بنسب بلغت 0.22 بالمئة.

كما أنهى نفط برنت تداولاته على ارتفاع في نهاية تداولات الأسبوع السابق (4/10/2024) عند مستوى 78.81 دولاراً أميركياً وبنسبة ارتفاع 1.17 بالمئة مدفوعة بمخاوف العرض بسبب تصاعد الصراع في الشرق الأوسط. رغم ذلك، خففت قدرات إنتاج أوبك الاحتياطية واستئناف إنتاج النفط في ليبيا من تلك المخاوف.

وأنهى الغاز تداولاته على ارتفاع بنسبة 1.44 بالمئة في تداولات نهاية الأسبوع السابق بعد تقرير اتحادي يظهر تخزيناً أقل من المتوقع وتوقعات بزيادة الطلب. حيث أضافت المرافق الأميركية 55 مليار قدم مكعب فقط إلى المخزون الأسبوع الماضي، وهي أقل من التوقعات البالغة 57 مليار قدم مكعب، مع استمرار المخزونات أعلى من المتوسط بنسبة 5.7 بالمئة. وتشير التوقعات إلى احتمال أن يرتفع الطلب على الغاز إلى 95.7 مليار قدم مكعب يومياً في الأسبوع المقبل.

التحركات السعرية لأسعار النفط والغاز:

مؤشرات الأسواق المالية:

مؤشرات الأسواق المالية العالمية

يوضح الجدول أدناه مؤشرات الأسواق المالية العالمية:

تباين أداء الأسواق المالية في تداولات نهاية الأسبوع السابق (4/10/2024) حيث ارتفع مؤشر السوق المالية البريطانية بنسبة 0.25 بالمئة مسجلاً 8,298 نقط بدعم من المعادن وصناعات التعدين، والتأمين على الحياة، ومنتجات النفط والغاز، كما انخفض مؤشر السوق المالية الألمانية Dax30 بنسبة قاربت 0.53 بالمئة مسجلاً 19,111 نقطة بضغط من قطاعات البناء، والتكنولوجيا، والبرمجيات.

في حين ارتفع مؤشر السوق المالية الأميركية DJI بنسبة قاربت 0.07 بالمئة مسجلاً 42,188 نقطة متأثراً بالبيانات الإيجابية عن واقع الاقتصاد الأميركي.

مؤشرات التداول في الأسواق المالية العالمية:

مؤشرات الأسواق المالية العالمية الناشئة:

يوضح الجدول أدناه مؤشرات الأسواق المالية العالمية:

ارتفعت قيمة المؤشر للسوق المالية اليابانية في نهاية تداولات الأسبوع السابق (4/10/2024) مقارنةً بتداولات بداية الأسبوع (30/9/2024) بنسبة 1.89 نقطة مئوية مسجلاً 38,636 نقطة

مؤشرات التداول في الأسواق المالية العالمية الناشئة:

مؤشرات الأسواق المالية العربية:

شهدت السوق المالية المصرية ارتفاعاً ملحوظاً حيث ارتفع في تداولات نهاية الأسبوع ليسجل 31,721 نقطة وبنسبة ارتفاع 0.83 بالمئة عن تداولات بداية الأسبوع السابق بدعم من قطاعيَ البنوك والصناعة.

في حين انخفض مؤشر السوق المالية السعودية فقد سجل المؤشر العام لها TASI ما يقارب 11,957 نقطة في نهاية تداولات الأسبوع السابق وبنسبة انخفاض 2.57 بالمئة عما كان عليه في بداية تداولات الأسبوع متأثراً بالأحداث الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

كما انخفض مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية DSX مسجلاً 86,251 نقطة في 4/10/2024 وبنسبة ارتفاع تقارب 0.18 بالمئة مقارنةً ببداية الأسبوع.

مؤشرات التداول في الأسواق المالية العربية:

أسعار السلع الغذائية:

ارتفعت أسعار السكر بسبب القلق المتزايد بشأن نقص الإمدادات العالمية لموسم 2024/2025. فقد تدهورت توقعات محصول البرازيل نتيجة الجفاف والحرائق في مناطق إنتاج السكر الرئيسة، ما أدى إلى تقليل الإنتاج ورفع الأسعار. كما أن قرار الهند بتحويل قصب السكر لإنتاج الإيثانول قلل من صادرات السكر المتاحة. يضاف إلى ذلك توقع منظمة السكر الدولية عجزاً عالمياً كبيراً يبلغ 3.58 ملايين طن متري للموسم القادم مع تراجع الإنتاج بنسبة 1.1 بالمئة.

كما ارتفعت العقود الآجلة للذرة بسبب مخاوف العرض وتحسن الطلب. رغم توقع وزارة الزراعة الأميركية لمحصول وطني يبلغ 183.6 بوشل للفدان، فإن انخفاض التوقعات في ولايات رئيسة مثل إلينوي وأوهايو يثير الشكوك حول هذه التقديرات. إضافة إلى ذلك، لا تزال تقديرات محصول أوكرانيا غير مؤكدة بسبب الطقس الجاف والحار.

في حين انخفضت أسعار العقود الآجلة للأرز بعد أن خففت الهند القيود على تصدير الأرز.

كما تراجعت أسعار القمح مع متابعة التجار لتوقعات الأمطار في المناطق الروسية المتضررة من الجفاف. يضاف إلى ذلك تخطيط مصر لتقليل مستوردات القمح واستبدالها بالذرة في الخبز المدعوم، ما قد يخفف من ضغوط الطلب.

واستمرت العقود الآجلة لقهوة أرابيكا في الانخفاض، وجاء هذا الانخفاض بعد تأجيل المفوضية الأوروبية تطبيق قانون مكافحة إزالة الغابات لمدة عام، ما سمح باستخدام مخزون القهوة غير المعتمد حتى 30 من شهر أيلول. كما أن التوقعات بهطل الأمطار في البرازيل، أكبر منتج للقهوة في العالم، خففت من المخاوف في السوق. ومع ذلك، يحذر المحللون من أن الأمطار المتوقعة قد لا تكون كافية لتخفيف القلق بشأن إزهار محصول العام القادم بسبب الجفاف الطويل.

تطور أسعار عينة من السلع الغذائية