هدف استراتيجي لشركة إيلوما بعد تسلمها إدارة مؤسسة الطيران العربية السورية زيادة الرواتب والأجور وتحسين مستوى الخدمات

مع بدء تسلم القطاع الخاص (شركة إيلوما) إدارة مؤسسة الطيران العربية السورية، بدأ العاملون في المؤسسة يتنفسون الصعداء مع زيادات أقلها ١٠٠ بالمئة على الراتب بدأ تسديدها للعاملين العاديين بينما حظي الطيارون وطواقم الضيافة والمهندسون الفنيون بزيادة ملحوظة في الدخل بدأت تقارب المستوى العالمي المتعارف عليه.

ونشرت مصادر إعلامية أن الشركة الجديدة ومع استلامها إدارة الشركة منذ قرابة العشرين يوماً بدأت بإعادة النظر أولاً بسلم الرواتب والأجور المعمول فيه والذي كان محور شكاوى عدة فئات من الموظفين ولاسيما الطيارين والركب الطائر (الضيافة) والمهندسين الفنين وخاصة بعد هروب عدد كبير منهم للعمل في شركات عربية وأجنبية نتيجة تدني دخلهم في شركتهم الأم.

وحسب المعلومات التي تم نشرها، فإن راتب وتعويضات الطيار القائد يمكن أن يصل إلى ما يعادل ٩ آلاف دولار (تسدد بالليرة السورية) حسب قدمه في المؤسسة في حين يبدأ الطيار المساعد العمل براتب ٣٥٠٠ دولار أميركي.

كما قامت الشركة الخاصة بزيادة رواتب العمال مباشرة ١٠٠ بالمئة والبالغ عددهم ٣٥٠٠ عامل، كما قدمت للعديد منهم إعانات مباشرة مع بداية موسم المدارس، كل ذلك في إطار استراتيجية اعتمدتها شركة «إيلوما» وتقوم على زيادة مستوى الرواتب والأجور والتعويضات، وتحسين جودة الخدمات بهدف الوصول إلى مكانة رائدة في عالم الطيران، كل ذلك في إطار الأهداف التي وضعتها إيلوما قبل عملية التعاقد مع مؤسسة الطيران العربية السورية وتسعى إلى تحقيقه.

ويذكر أن إيلوما قامت بتشغيل طائرة ثانية من طراز إيرباص٣٢٠، وبدأت بزيادة رحلاتها وإضافة خطوط جديدة كانت متوقفة على أن تدخل تباعاً طائرة ثالثة ورابعة على مدار الأشهر القليلة المقبلة.

ومع بدء عمليات التشغيل، لاحظ المسافرون دقة في مواعيد الإقلاع والهبوط، وتحسناً ملحوظاً في الوجبات المقدمة على متن الرحلات بعد توقيع عقد جديد مع مخدم جديد للطعام، ومعاملة جيدة في الخدمات الأرضية بدءاً من الميزان وصولاً إلى بوابات الصعود إلى الطائرة، على أن يستمر العمل لتحسين جودة الخدمات كافة الجوية منها والأرضية، وزيادة أسطول المؤسسة والوصول إلى وجهات كانت متوقفة سابقاً.