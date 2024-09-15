أعضاء نادي الـ100 مليار.. أغنى 15 شخصاً على وجه الأرض

في الوقت الحالي يوجد في نادي الـ100 مليار 15 مليارديراً فقط، وهم أغنى الأشخاص على وجه الأرض في الوقت الحالي، وفقاً لمؤشر فوربس للمليارديرات.

الأول.. «إيلون ماسك»

أغنى شخص في العالم والذي تقدر ثروته بنحو 252 مليار دولار.

الثاني.. جيف بيزوس

ارتفعت ثروته حتى وصلت إلى 202 مليار دولار.

الثالث.. لاري إليسون

أحد أبرز أعضاء نادي الـ100 مليار، بثروة 195 مليار دولار.

الرابع.. مارك زوكربيرغ

قفزت ثروته بنحو 50 مليار دولار.

الخامس.. برنارد أرنو

تقدر ثروته بـ 170 مليار دولار

السادس.. وارن بافيت

وصلت ثروته لـ142 مليار دولار.

السابع.. بيل غيتس

تبلغ ثروة غيتس 137 مليار دولار.

الثامن.. لاري بيغ

بثروة تقدر بنحو 128 مليار دولار.

التاسع.. ستيف بالمر

يختلف ستيف بالمر، عن كل أعضاء نادي الـ100 مليار، فهو لم يكن مؤسس وقائد شركة، مثل باقي المليارديرات؛ بل كان عبارة عن موظف يعمل في شركة مايكروسوفت، وساعد بيل غيتس في بداية الشركة، حتى تولى القيادة خلفاً له.

العاشر.. سيرجي براين

بثروة تقدر بـ122 مليار دولار.

الحادي عشر.. أمانسيو أورتيغا

بثروة تقدر بـ65 مليار دولار.

الثاني عشر.. موكيش أمباني

بثروة تقدر 115 مليار دولار

الثالث عشر.. مايكل بلومبيرغ

أحد أغنياء العالم بثروة 104 مليارات دولار.

الرابع عشر.. جنسن هوانغ

بثروة تقدر 104 مليارات دولار

الخامس عشر.. مايكل ديل

بثروة تقدر بـ 100 مليار دولار

وكالات