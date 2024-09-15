نموذج جديد من تشات «جي بي تي» قادر على التفكير البشري

أعلنت شركة أوبن إيه إي OpenAI عن نموذج جديد للذكاء الاصطناعي تدّعي أنه قادر على «التفكير» وحل المشكلات الصعبة في مجالات العلوم، والبرمجة والرياضيات بشكل أفضل من النماذج السابقة.

النموذج الذي يُعد الأول في سلسلة تُسمى OpenAI o1، أُصدر كمعاينة تجريبية، مع توقع الشركة تحسينات وتحديثات منتظمة، سيتم توفير النموذج تدريجياً لمعظم مستخدمي ChatGPT.

وقالت الشركة على موقعها الإلكتروني: «قمنا بتدريب هذه النماذج لتقضي وقتاً أطول في التفكير في المشكلات قبل الرد، تماماً كما يفعل الإنسان، ومن خلال التدريب، تتعلم النماذج تحسين عمليات التفكير الخاصة بها، وتجربة إستراتيجيات مختلفة، وتحديد أخطائها».

واستشهدت OpenAI بقدرات هذا النموذج الجديد مشيرة إلى أنه يمكن استخدامه من قِبل الباحثين في مجال الرعاية الصحية لوضع تعليقات على بيانات تسلسل الخلايا، ومن قِبل الفيزيائيين لإنشاء «صيغ رياضية معقدة لازمة لفيزياء الكم».

وقد سلط نوام براون، الباحث العلمي في الشركة، الضوء على إمكانيات النماذج الجديدة أيضاً، حيث قال: «OpenAI o1 يفكر لثوانٍ، ولكننا نسعى في الإصدارات المستقبلية إلى أن يفكر لساعات، وأيام، وحتى أسابيع، تكاليف الاستنتاج ستكون أعلى»، في إشارة إلى التكاليف مثل زيادة استهلاك الطاقة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في استنتاج المدخلات، وأضاف «لكن، ما التكلفة التي قد تدفعها مقابل دواء جديد لعلاج السرطان؟ أو بطاريات متقدمة؟».