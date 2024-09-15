ترصد «الاقتصادية» كل أسبوع أهم مؤشرات الذهب والنفط وغيرها من التداولات للعملات والسلع الأساسية في الأسواق العالمية وانعكاسها على الأسواق المحلية وفيما يلي حالة المؤشرات..

أثرت بيانات الوظائف الأميركية على أسعار العملات الرئيسية (سوق صرف الدولار الأميركي مقابل اليورو والجنيه الإسترليني) مترافقاً مع انخفاض أسعار العملات المشفرة ونبين أدناه أداء كل عملة على حدة:

أسعار القمح والأرز إلى ارتفاع بنسبة 6.93 ٪ للأول وبنسبة 2.15 ٪ للثاني

يورو/ دولار، الجنيه الإسترليني/دولار

يظهر الشكل أدناه تطور سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأميركي وسعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي خلال تداولات الأسبوع السابق:

حيث افتتح اليورو تداولاته على انخفاض مسجلاً في تداولات بداية الأسبوع السابق (9/9/2024) 1.1034 دولار أميركي منخفضاً بنسبة 0.24 بالمئة.

كما انخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي في تداولات بداية الأسبوع (9/9/2024) بنسبة 0.39 بالمئة.

ومن أبرز التحركات السعرية الارتفاع في سعر صرف اليورو حيث ارتفع في تداولات (12/9/2024) مقارنةً بتداولات اليوم الذي سبقه (11/9/2024) بنسبة 0.57 بالمئة متأثراً بالتوقعات الخاصة بوضع الاقتصاد الألماني الذي يعتبر من الاقتصادات الكبرى في الاتحاد الأوروبي لكون الأول يواجه خطر الركود مع توقعات بتراجع الاقتصاد الألماني بنسبة 0.4 بالمئة نتيجة للمشكلات الهيكلية والظروف العالمية غير المواتية، إلى جانب ضعف الطلب الصناعي وارتفاع أسعار الطاقة، ما يؤثر في اليورو بشكل سلبي.

وقد أدت التوقعات بخصوص خفض سعر الفائدة في الولايات المتحدة الأميركية إلى ارتفاع في سعر صرف اليورو في نهاية تداولات الأسبوع السابق (13/9/2024) وقد حدّ من أثر هذا الارتفاع قرار البنك المركزي الأوروبي تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية.

ومن خلال المقارنة بين تداولات بداية ونهاية الأسبوع لكل من سعر صرف اليورو والجنيه الإسترليني يلحظ ارتفاع سعر صرف اليورو بنسبة بلغت 0.41 بالمئة، وارتفاع سعر صرف الجنيه الإسترليني بنسبة 0.45 بالمئة.

التحركات السعرية لليورو والجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي:

أسعار العملات المشفرة

يوضح الجدول أدناه التحركات السعرية لكل من البيتكوين والإيثريوم:

ارتفع سعر الايثريوم مقابل الدولار الأميركي في نهاية تداولات الأسبوع السابق (13/9/2024) مسجلاً 2,396 دولاراً أميركياً وبنسبة ارتفاع عن تداولات بداية الأسبوع السابق (6/9/2024) بلغت 1.53 بالمئة كما ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 2.42 بالمئة.

أسعار المعادن:

يظهر الشكل أدناه تطور كل من أسعار الذهب العالمية والنحاس:

شهدت أسعار كل من الذهب والنحاس ارتفاعاً حيث ارتفع سعر أونصة الذهب العالمية والنحاس في بداية تداولات الأسبوع السابق (9/9/2024) مقارنةً بتداولات نهاية الأسبوع السابق بنسب بلغت على التوالي 0.33 بالمئة و 1.74بالمئة.

كما ارتفعت أسعار الذهب العالمية في نهاية تداولات الأسبوع السابق (13/9/2024) بنسبة 0.90 بالمئة مقارنةً مع 2,559 دولار أميركي للأونصة في تداولات اليوم السابق (12/9/2024) ويأتي هذا الارتفاع وسط توقعات بانخفاض سعر الفائدة في الولايات المتحدة الأميركية.

التحركات السعرية لأسعار الذهب العالمية والنحاس:

أسعار النفط والغاز:

يوضح الشكل أدناه تطور سعر النفط بالدولار الأميركي (خام برنت وتكساس) والغاز خلال تداولات الأسبوع السابق:

شهد سوق المحروقات ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار النفط العالمية (برنت وتكساس) في تداولات بداية تداولات الأسبوع السابق مقارنةً بتداولات الأسبوع الذي سبقه بنسب بلغت على التوالي 1.10بالمئة، 1.54 بالمئة.

كما أنهى نفط برنت تداولاته على ارتفاع في نهاية تداولات الأسبوع السابق (13/9/2024) عند مستوى 72.41 دولاراً أميركياً متأثراً بخفض محتمل لأسعار الفائدة في الصين لدعم قطاع العقارات، ما يعزز توقعات تعافي الطلب الصيني والأميركي على النفط ويدفع الأسعار للارتفاع.

وأنهى الغاز تداولاته على ارتفاع بنسبة 7.01 بالمئة في تداولات نهاية الأسبوع السابق (13/9/2024) مسجلاً 2.232 دولار أميركي مدفوعة بارتفاع الطلب وانخفاض الإنتاج نتيجة إعصار فرانسين. من بين العوامل الرئيسية الأخرى انخفاض الإنتاج، وزيادة الصادرات إلى المكسيك، وارتفاع الطلب على توليد الطاقة، إضافة إلى انخفاض المخزونات، حيث سجلت إدارة معلومات الطاقة الأميركية زيادة في المخزون قدرها 40 مليار قدم مكعب للأسبوع المنتهي في 6 أيلول، وهو أقل من التوقعات كما توقف 53 بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك بسبب العاصفة، ويُتوقع استمرار خفض الإنتاج في أواخر 2024 بعد تراجع الأسعار بنسبة 40 بالمئة في الشهرين الماضيين.

التحركات السعرية لأسعار النفط والغاز

مؤشرات الأسواق المالية:

مؤشرات الأسواق المالية العالمية

يوضح الجدول أدناه مؤشرات الأسواق المالية العالمية:

شهدت الأسواق المالية العالمية المتقدمة اتجاهاً عاماً صاعداً في معظم الأسواق.

حيث أدت التوقعات بخفض سعر الفائدة في الولايات المتحدة الأميركية إلى ارتفاع مؤشر السوق المالية الأميركية مسجلاً مؤشر DJI الأميركي 41,412 نقطة وبنسبة ارتفاع 1.43 بالمئة

وبدعم من قطاعات النقل والبرمجيات والخدمات اللوجستية ارتفع مؤشر DAX30 بنسبة قاربت 1.33 بالمئة مسجلاً 18,688 نقطة في تداولات نهاية الأسبوع.

كما ارتفع مؤشر السوق المالية البريطانية بنسبة 0.05 بالمئة مسجلاً 8,275 نقطة.

مؤشرات التداول في الأسواق المالية العالمية:

مؤشرات الأسواق المالية العالمية الناشئة:

يوضح الجدول أدناه مؤشرات الأسواق المالية العالمية:

ارتفعت قيمة المؤشر للسوق المالية اليابانية في نهاية تداولات الأسبوع السابق (13/9/2024) مقارنةً بتداولات بداية الأسبوع (9/9/2024) بنسبة 0.97 نقطة مئوية مسجلاً 36,568 نقطة بدعم من قطاعات البناء وإنتاج الكهرباء والنقل البحري.

على حين شهد مؤشر شنغهاي المركب SSEC انخفاضاً بنسبة 1.17 بالمئة بين تداولات بداية ونهاية الأسبوع مسجلاً 2,704 نقطة متأثرة بنتائج المناظرة الرئاسية في الولايات المتحدة الأميركية.

مؤشرات التداول في الأسواق المالية العالمية الناشئة:

مؤشرات الأسواق المالية العربية:

شهدت السوق المالية المصرية ارتفاعاً حيث ارتفع في تداولات نهاية الأسبوع ليسجل 30,498 نقطة وبنسبة ارتفاع 0.74 بالمئة عن تداولات بداية الأسبوع السابق بدعم من قطاعات مختلفة في السوق

على حين انخفض مؤشر السوق المالية السعودية فقد سجل المؤشر العام لها TASI ما يقارب 11,842 نقطة في نهاية تداولات الأسبوع السابق وبنسبة انخفاض 0.74 بالمئة عما كان عليه في بداية تداولات الأسبوع بضغط من انخفاض أسهم عدد من الشركات.

كما انخفض مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية DSX مسجلاً 83,433 نقطة في 12/9/2024 وبنسبة انخفاض تقارب 0.41 بالمئة مقارنةً ببداية الأسبوع نتيجة تباين أداء القطاعات في سوق دمشق للأوراق المالية.

مؤشرات التداول في الأسواق المالية العربية:

أسعار السلع الغذائية:

يوضح الجدول أدناه أسعار بعض المواد الغذائية عالمياً:

شهدت أسعار القمح خلال تداولات الأسبوع السابق ارتفاعاً بنسبة 6.93 بالمئة مقارنةً ببداية تداولات الأسبوع السابق (9/9/2024) مدفوعة بتقلص الإمدادات العالمية.

كما ارتفعت أسعار الأرز في تداولات نهاية الأسبوع السابق (13/9/2024) مقارنةً بتداولات بداية الأسبوع السابق مسجلاً 15.237 دولاراً أميركياً وبنسبة ارتفاع 2.15 بالمئة متأثرةً بتقييم التجار آفاق العرض والطلب. حيث إنّه وفقاً لتقرير WASDE الصادر عن وزارة الزراعة الأميركية، من المتوقع لعام 2024/25 انخفاض في الإمدادات والاستهلاك والمخزونات العالمية، كما يتوقع أن يبلغ الاستهلاك العالمي 527 مليون طن.

تطور أسعار عينة من السلع الغذائية: