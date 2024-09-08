احتياطيات النقد الأجنبي لدى الصين ترتفع لأعلى مستوى منذ 2015

أظهرت بيانات رسمية، أن احتياطيات النقد الأجنبي لدى الصين ارتفعت لأعلى مستوى في أكثر من ثماني سنوات ونصف السنة في آب 2024، ويعود الفضل الأكبر في ذلك إلى ضعف الدولار الأميركي مؤخراً. ونمت احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد -الأكبر في العالم- بمقدار 31.8 مليار دولار إلى 3.288 تريليونات دولار الشهر الماضي، مسجلة ثاني توسع شهري على التوالي، وتصل إلى أعلى مستوى منذ كانون الأول 2015.

وجاءت احتياطيات النقد الأجنبي لدى الصين أقل قليلاً من توقعات محللين استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم وتوقعوا أن تبلغ الاحتياطيات 3.289 تريليونات دولار. وارتفع اليوان بنسبة 1.9 بالمئة مقابل الدولار في آب الماضي، في حين ضعف الدولار الشهر الماضي بنسبة 2.2 بالمئة مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى.

وقدم الاقتصاد الصيني إشارات متضاربة في الفترة الأخيرة، فمن جهة ارتفعت صادرات الصين في شهر نيسان الماضي بنحو 1.5 بالمئة، كما أعلنت العاصمة بكين عن تسجيل رقم قياسي مرتفع في تجارتها الخارجية بلغ 1.83 تريليون يوان (نحو 256.61 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2024.

وفي وقت سابق من أيلول الحالي تخلى بنك جي بي مورغان تشيس عن توصيته بشراء الأسهم الصينية، إذ تراجع تصنيف الصين إلى محايد ضمن تصنيف البنك للأسواق الناشئة.

ويرى البنك أن احتمال اندلاع حرب تجارية أخرى بين واشنطن وبكين قد يثقل كاهل الأسهم، في حين تظل تحركات الصين لانتشال نفسها من الركود الاقتصادي محل شك.

وتتزايد التوقعات بأن الصين لن تحقق هدفها للنمو الذي يبلغ نحو 5 بالمئة هذا العام.