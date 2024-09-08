مفاجأة أبل.. «شريحة ثورية» في هاتف آيفون الجديد

ذكرت تقارير أن أحدث شريحة لشركة أبل، إيه 18، التي سترفع الشركة الستار عنها قريباً مع النسخ الجديدة لهواتف آيفون، صنعت باستخدام تصميم شريحة «في9» للذكاء الاصطناعي، وهو أحدث تصميم لشركة آرم التابعة لسوفت بنك.

وستعقد «أبل» حدثها في التاسع من أيلول الجاري في كوبيرتينو في ولاية كاليفورنيا الأميركية ومن المتوقع أن تكشف عن سلسلتها الجديدة من هواتف آيفون.

وتوقع محللون دورة تحديث قوية لطائفة من أجهزة آيفون الجديدة تمثل فيها ميزات الذكاء الاصطناعي نقطة الترويج الرئيسة.

وكشفت الشركة في مؤتمرها السنوي للمطورين في حزيران عن إستراتيجية للذكاء الاصطناعي طال انتظارها تدمج تقنية «ذكاء أبل» الجديدة في مجموعة تطبيقاتها منها «سيري» وإدخال روبوت الدردشة شات جي. بي. تي لشركة «أوبن إيه. إي» في أجهزتها.

وسيكون كشف أبل المقبل عن الأجهزة الجديدة مهماً نظراً لسعيها للتخلص من تباطؤ عالمي في المبيعات، وخاصة في الصين.

وسيظهر الحدث أيضاً مدى إدماج أبل للذكاء الاصطناعي في أجهزتها من الجيل التالي.