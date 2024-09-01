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طفرة نمو للذكاء الاصطناعي التوليدي

1 سبتمبر، 2024

يستمر استخدام منصات الذكاء الاصطناعي التوليدي من جانب عامة الناس في النمو بوتيرة متسارعة، على ما تظهر أحدث الأرقام لجهات فاعلة رئيسية في القطاع.
وقال رئيس مجموعة «ميتا» مارك زاكربرغ الجمعة: إن أداة «ميتا إيه آي» القادرة على الإجابة عن أسئلة يطرحها المستخدمون بلغة بسيطة أو على إنشاء الصور، باتت تضم 400 مليون مستخدم شهرياً.
وقد أطلقت «ميتا إيه آي» في نيسان، ودُمجت في شبكات التواصل الاجتماعي «فيسبوك وإنستغرام وواتساب ومسنجر»، ويمكن الوصول إليها أيضاً عبر موقع مخصص.
وتعتمد هذه البرمجية على نموذج لغة «لاما 3» (Llama 3) المطور من «ميتا»، والذي أنشئ من خلال تراكم كميات هائلة من البيانات للسماح للبرنامج باختيار أفضل الإجابات عن الاستعلامات المطروحة.
وكانت منافستها «أوبن إيه آي» أوضحت الخميس لوسائل إعلام أميركية أن عدد مستخدمي واجهتها «تشات جي بي تي» ChatGPT العاملة بالذكاء الاصطناعي التوليدي يتخطى 200 مليون شخص أسبوعياً، وهو ضعف عدد المستخدمين الأسبوعيين المعلن عنه في تشرين الثاني.
وقد أطلقت «تشات جي بي تي» في نوفمبر 2022، وكانت أول برمجية محادثة «chatbot» تُحدث ثورة في استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وكالات

1 سبتمبر، 2024
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