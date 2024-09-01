نجوم البودكاست يوقعون صفقات بملايين الدولارات

يرتقي نجوم برامج البودكاست بشهرتهم إلى آفاق جديدة، إذ تقدم شركات الإعلام صفقات بمبالغ ضخمة مقابل حقوق عروضهم، وكانت الصفقة التي أبرمها الأخوان ترافيس وجيسون كيلس من اتحاد كرة القدم الأميركي بقيمة 100 مليون دولار مع استوديو البث الصوتي التابع لشركة أمازون (وندري) أحدث صفقة باهظة الثمن في عام 2024، ما يسلط الضوء على تحول كبير في سوق البودكاست.

في الأشهر الأخيرة، وقعت شركة سيريوس إكس إم صفقة بقيمة 100 مليون دولار للحصول على حقوق التوزيع للبودكاست الشهير (سمارت ليس) الذي يستضيفه ويل أرنيت وجيسون باتمان وشون هايز، كما وقعت سبوتيفاي صفقة جديدة متعددة السنوات مع جو روغان بقيمة تصل إلى 250 مليون دولار، معلنة أن البودكاست الخاص به وهو البرنامج الأعلى أداء على المنصة، لن يكون حصرياً للتطبيق.

تمثل المبالغ المذهلة عودة شركات البودكاست الكبرى إلى استقطاب المواهب البارزة لكن مع تغيير في إستراتيجيتها التجارية السابقة، فبدلاً من الاعتماد على نجوم غير مثبتين قد يفشلون في تقديم حلقات أو جمهور ضخم تبرم الشركات بشكل متزايد صفقات إعلانية وتوزيعية لنشر العروض عبر منصات متنافسة.

وفي الماضي كانت شركات البودكاست العملاقة تأمل أنها من خلال توقيع صفقات حصرية مع نجوم ذوي قوة عالية ووضع عروضهم خلف جدران الدفع ستجلب أصوات المشاهير طوفاناً من المشتركين الجدد ودولارات الإعلان، لكن هذا لم يتحقق بالضرورة، كما قال رئيس قسم الرياضة والترفيه لدى شركة ويثيرس للمحاماة، مايكل رويدا وهي شركة محاماة دولية تقدم المشورة لمنتجي البودكاست بشأن العقود.

وأضاف رويدا: «لقد أبرمت هذه الصفقات الكبيرة مع المواهب، وفجأة لم ينتجوا المحتوى الذي توقعت منهم إنتاجه حقاً، لذا كان هناك الكثير من المخاطر في هذا الجانب»، موضحاً «بالطبع، هناك دائماً خطر تعرض صناع البث الصوتي أنفسهم للمتاعب، وتغطية المواد المثيرة للجدل، وأنت، بصفتك الطرف الذي وظفهم، مسؤول تماماً عن ذلك».

وكانت إحدى هذه الصفقات البارزة التي تعثرت هي شراكة سبوتيفاي بملايين الدولارات مع الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان، والتي كان من المفترض أن تنتج العديد من البرامج ولكنها في النهاية لم تسفر إلا عن سلسلة واحدة وبرنامج خاص بالعطلات.

وكالات