ترصد «الاقتصادية» كل أسبوع أهم مؤشرات الذهب والنفط وغيرها من التداولات للعملات والسلع الأساسية في الأسواق العالمية وانعكاسها على الأسواق المحلية وفيما يلي حالة المؤشرات..

ترصد «الاقتصادية» كل أسبوع أهم مؤشرات الذهب والنفط وغيرها من التداولات للعملات والسلع الأساسية

في الأسواق العالمية وانعكاسها على الأسواق المحلية وفيما يلي حالة المؤشرات..أثر مسار سعر الفائدة في أسعار العملات الرئيسية (سوق صرف الدولار الأميركي مقابله اليورو والجنيه الإسترليني) مترافقاً مع ارتفاع أسعار العملات المشفرة ونبين أدناه أداء كل عملة على حدة:

ارتفاع في السكر بنسبة 4.06 ٪ والقمح بنسبة 5.26 ٪ والأرز للانخفاض.

يورو/ دولار، الجنيه الإسترليني/دولار:

يظهر الشكل أدناه تطور سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأميركي وسعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي خلال تداولات الأسبوع السابق:

حيث افتتح اليورو تداولاته على انخفاض مسجلاً في بداية الأسبوع السابق (26/8/2024) 1.1161 دولار أميركي منخفضاً بنسبة 0.26 بالمئة.

كما انخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي في تداولات بداية الأسبوع (26/8/2024) بنسبة 0.14 بالمئة.

ومن أبرز التحركات السعرية الارتفاع في سعر صرف اليورو حيث ارتفع في تداولات (30/8/2024) مقارنةً بتداولات اليوم الذي سبقه (29/8/2024) بنسبة 0.10 بالمئة متأثراً بالبيانات الداعمة للدولار الأميركي حيث ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي على أساس سنوي 2.5بالمئة وهي أقل من التوقعات البالغة 2.60 بالمئة.

ومن خلال المقارنة بين تداولات بداية ونهاية الأسبوع لكل من سعر صرف اليورو والجنيه الإسترليني يلحظ انخفاض بنسب بلغت على التوالي لكل منهما 0.64 بالمئة و0.02 بالمئة.

التحركات السعرية لليورو والجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي:

الفترة سعر صرف

اليورو سعر صرف

الجنيه الإسترليني التغير المئوي

لسعر صرف اليورو تغير مئوي جنيه

26/8/2024 1.1161 1.319 -0.26 بالمئة -0.14 بالمئة

27/8/2024 1.1184 1.3255 0.21 بالمئة 0.49 بالمئة

28/8/2024 1.112 1.319 -0.57 بالمئة -0.49 بالمئة

29/8/2024 1.1079 1.3178 -0.37 بالمئة -0.09 بالمئة

30/8/2024 1.109 1.3188 0.10 بالمئة 0.08 بالمئة

التغير المئوي بين بداية ونهاية الأسبوع -0.64 بالمئة -0.02 بالمئة

أسعار العملات المشفرة

يوضح الجدول أدناه التحركات السعرية لكل من البيتكوين والإيثريوم:

ارتفع سعر الإيثريوم مقابل الدولار الأميركي في نهاية تداولات الأسبوع السابق (30/8/2024) مسجلاً 2,528 دولار أميركي وبنسبة ارتفاع عن تداولات بداية الأسبوع السابق (26/8/2024) بلغت 2.85 بالمئة، على حين انخفض سعر البيتكوين بشكل محدود -0.03 بالمئة مع الإشارة إلى حالات الارتفاع والانخفاض خلال تداولات الأسبوع السابق.

التاريخ سعر البيتكوين سعر الإيثريوم

26/8/2024 59,451.00 2,458.00

27/8/2024 59,016.00 2,528.00

28/8/2024 59,374.00 2,529.00

29/8/2024 59,410.00 2,526.00

30/8/2024 59,432.00 2,528.00

التغير المئوي بين بداية ونهاية الأسبوع -0.03 بالمئة 2.85 بالمئة

أسعار المعادن:

يظهر الشكل أدناه تطور كل من أسعار الذهب العالمية والنحاس: استمر ارتفاع أسعار كل من الذهب والنحاس حيث ارتفع سعر أونصة الذهب العالمية والنحاس في بداية تداولات الأسبوع السابق (26/8/2024) مقارنةً بتداولات نهاية الأسبوع السابق بنسب بلغت على التوالي 0.19 بالمئة و 0.67 بالمئة ما يعكس حالة الطلب على الملاذات الآمنة.

وانخفضت أسعار الذهب العالمية في نهاية تداولات الأسبوع السابق (30/8/2024) بنسبة 0.60 بالمئة مقارنةً مع 2,521 دولار أميركي للأونصة في تداولات اليوم السابق (29/8/2024) ويأتي هذا الانخفاض متأثراً بالبيانات حول الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة الأميركية.

التحركات السعرية لأسعار الذهب العالمية والنحاس:

الفترة سعر أونصة الذهب العالمية سعر النحاس التغير المئوي

لسعر أونصة الذهب التغير المئوي لسعر النحاس

26/8/2024 2,517.00 4.259 0.19 بالمئة 0.67 بالمئة

27/8/2024 2,525.00 4.2795 0.32 بالمئة 0.48 بالمئة

28/8/2024 2,502.00 4.195 -0.91 بالمئة -1.97 بالمئة

29/8/2024 2,521.00 4.2092 0.76 بالمئة 0.34 بالمئة

30/8/2024 2,506.00 4.2685 -0.60 بالمئة 1.75 بالمئة

التغير المئوي بين بداية ونهاية الأسبوع -0.44 بالمئة 0.22 بالمئة

أسعار النفط والغاز:

يوضح الشكل أدناه تطور سعر النفط بالدولار الأميركي (خام برنت وتكساس) والغاز خلال تداولات الأسبوع السابق:

شهد سوق المحروقات انخفاضاً ملحوظاً في أسعار النفط العالمية (برنت وتكساس) في تداولات بداية الأسبوع السابق مقارنةً بتداولات الأسبوع الذي سبقه بنسب بلغت على التوالي 3.05 بالمئة، 3.62 بالمئة متأثرةً بالتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط ومشاكل الإمداد في الخطوط النفطية الليبية.

على حين أنهى نفط برنت تداولاته على انخفاض في نهاية تداولات الأسبوع السابق (30/8/2024) عند مستوى 77.03 دولاراً أميركياً متأثراً بالظروف الاقتصادية في الولايات المتحدة الأميركية والصين.

وأنهى الغاز تداولاته على انخفاض بنسبة 2.71 بالمئة في تداولات نهاية الأسبوع السابق (30/8/2024) مسجلاً 2.085 دولار أميركي نتيجة إضافة مخزونات الغاز الأميركية يضاف إلى ذلك عودة مصنع تصدير فريبورت للغاز للعمل.

التحركات السعرية لأسعار النفط والغاز:

الفترة سعر برميل النفط

خام برنت سعر برميل النفط

خام تكساس سعر الغاز

26/8/2024 81.43 77.43 1.956

27/8/2024 79.55 75.53 1.904

28/8/2024 78.65 74.52 1.93

29/8/2024 78.50 75.89 2.143

30/8/2024 77.03 76.09 2.085

التغير المئوي بين بداية ونهاية الأسبوع -5.40 بالمئة -1.73 بالمئة 6.60 بالمئة

مؤشرات الأسواق المالية:

مؤشرات الأسواق المالية العالمية

يوضح الجدول أدناه مؤشرات الأسواق المالية العالمية: شهدت الأسواق المالية العالمية المتقدمة اتجاهاً عاماً صعودياً في معظم الأسواق متأثرة ببيانات الاقتصادات القوية.

حيث دعمت بعض القطاعات السوق المالية الألمانية بشكل إيجابي حيث ارتفع مؤشر DAX30 بنسبة قاربت 1.63 بالمئة مسجلاً 18,912 نقطة في تداولات نهاية الأسبوع بدعم من قطاع التأمين والكيماويات والأغذية، كما ارتفع مؤشر السوق المالية البريطانية بنسبة 0.54 بالمئة مسجلاً 8,390 نقطة بدعم من البيانات الإيجابية حول واقع الاقتصاد البريطاني.

على حين انخفض مؤشر السوق المالية الفرنسية cac40 بنسبة 0.17 بالمئة مسجلاً 7,577 نقطة.

مؤشرات التداول في الأسواق المالية العالمية:

الفترة مؤشر السوق المالية البريطانية FTSE100 مؤشر السوق المالية الألمانية DAX30 مؤشر السوق المالية الفرنسية cac40

28/8/2024 8,345 18,609 7,590

29/8/2024 8,344 18,782 7,565

30/8/2024 8,390 18,912 7,577

التغير المئوي بين بداية ونهاية الأسبوع 0.54 بالمئة 1.63 بالمئة -0.17 بالمئة

مؤشرات الأسواق المالية العالمية الناشئة.

يوضح الجدول أدناه مؤشرات الأسواق المالية العالمية: ارتفعت قيمة المؤشر للسوق المالية اليابانية في نهاية تداولات الأسبوع السابق (30/8/2024) مقارنةً بتداولات بداية الأسبوع (27/8/2024) بنسبة 0.54 نقطة مئوية مسجلاً 38,317 نقطة بدعم من عدد من القطاعات في السوق المالية.

على حين شهد مؤشر شنغهاي المركب SSEC انخفاضاً بنسبة 0.45 بين تداولات بداية ونهاية الأسبوع مسجلاً 2,842 نقطة متأثراً بضعف النمو الاقتصادي في الصين.

مؤشرات التداول في الأسواق المالية العالمية الناشئة:

الفترة مؤشر السوق المالية الصينية SSEC مؤشر السوق المالية اليابانية NIKKI225

26/8/2024 2,855.00 38,110.00

27/8/2024 2,848.00 38,288.00

28/8/2024 2,837.00 38,371.00

29/8/2024 2,823.00 38,362.00

30/8/2024 2,842.00 38,317.00

التغير المئوي بين بداية ونهاية الأسبوع -0.46 بالمئة 0.54 بالمئة

مؤشرات الأسواق المالية العربية:

شهدت السوق المالية المصرية ارتفاعاً ملحوظاً حيث ارتفع المؤشر في تداولات نهاية الأسبوع ليسجل 30,710 نقطة وبنسبة ارتفاع 2.12 بالمئة عن تداولات بداية الأسبوع السابق بدعم عدد من الأسهم والاستثمارات العربية والأجنبية في البورصة المصرية.

على حين ارتفع مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية DSX مسجلاً 81,063 نقطة في 29/8/2024 وبنسبة ارتفاع تقارب 0.50 بالمئة مقارنةً ببداية الأسبوع نتيجة زيادة الطلب على الأسهم في القطاع المصرفي.

بينما انخفض مؤشر السوق المالية السعودية فقد سجل المؤشر العام لها TASI ما يقارب 12,145 نقطة في نهاية تداولات الأسبوع السابق وبنسبة انخفاض 0.96 بالمئة عما كان عليه في بداية تداولات الأسبوع بضغط من انخفاض أسهم 143 شركة.

مؤشرات التداول في الأسواق المالية العربية:

الفترة مؤشر السوق المالية السعودية TASI مؤشر السوق المالية المصرية EGX30 مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية

25/8/2024 12,263 30,071 80,345.00

26/8/2024 12,261 30,133 79,998.00

27/8/2024 12,182 30,397 80,027.00

28/8/2024 12,117 30,710 80,748.00

29/8/2024 12,145 30,774 81,063.00

التغير المئوي بين بداية ونهاية الأسبوع -0.96 بالمئة 2.12 بالمئة 0.50 بالمئة

أسعار السلع الغذائية:

يوضح الجدول أدناه أسعار بعض المواد الغذائية عالمياً: انخفضت أسعار الأرز عالمياً في نهاية تداولات الأسبوع السابق (30/8/2024) حيث انخفضت عن بداية تداولات الأسبوع (24/8/2024) بنسبة 0.01 بالمئة متأثرةً بارتفاع الاستهلاك العالمي من السكر.

كما ارتفعت أسعار السكر في تداولات نهاية الأسبوع السابق (8/30/2024) مقارنةً بتداولات بداية الأسبوع السابق مسجلاً 19.813 دولاراً أميركياً وبنسبة ارتفاع 4.06 بالمئة متأثرةً بانخفاض الإنتاج في البرازيل.

كما شهدت أسعار القمح خلال تداولات الأسبوع السابق ارتفاعاً بنسبة 5.26 بالمئة مقارنةً ببداية تداولات الأسبوع السابق (26/8/2024) متأثرةً بمخاوف الإمدادات العالمية يضاف إلى ذلك تأثير الأحوال الجوية السيئة في بعض الدول المنتجة للقمح.

تطور أسعار عينة من السلع الغذائية:

التاريخ سعر القمح (bu) سعر السكر (lbs) سعر الرز (cwt) سعر القطن

(lbs) سعر القهوة

(lbs) الذرة

(bu)

26/8/2024 498 19.04 15.098 70.37 251.44 386.5

27/8/2024 507.75 19.67 15.302 69.72 259.16 392.75

28/8/2024 505.8 19.58 15.062 69.82 259.02 390.75

29/8/2024 524.5 19.81 15.011 69.89 251.15 396

30/8/2024 524.17 19.813 15.10 70.03 251.36 375

التغير المئوي 5.26 بالمئة 4.06 بالمئة 0.01 بالمئة -0.48 بالمئة -0.03 بالمئة -2.98 بالمئة