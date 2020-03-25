التأكيد على دعم الصناعات الوطنية ضمن ندوة جمعت رجال الأعمال

أقامت مجموعة عبد الكريم وبتنظيم من شركة أفكار ندوة للتعرّف على منتجات الشركة من الزيوت المعدنية، وإنتشارها في السوق المحلية، وذلك ضمن حفل عشاء لرجال الأعمال في فندق الداما روز، قاعة المتنبي.

هدفت الندوة إلى دعم الصناعات المحلية الثقيلة، للحد والتخفيف من استيراد المنتجات الأجنبية لتخفيض استهلاك السيولة النقدية الأجنبية في المصارف السورية، وترشيد الاستيراد دعماً للمواد البديلة المصنّعة محلياً وتسهيل كل ما يلزم لإنجاح هذه المنتجات محلياً وترويجها في السوق المحلي، وتقديم التسهيلات اللازمة لإنشاء هذه المصانع وتوفير بيئة وبنية تحتية مناسبة لتطوير هذا الإنتاج.

حيث قامت مجموعة عبد الكريم بإعادة ترميم وإصلاح منشآتها ومعاملها الصناعية في منطقة تل كردي وعدرا الصناعية، وإعادة تشغيل خطوط الإنتاج وتحديثها، وبدأت في إعادة تصنيع وإنتاج الزيوت المعدنية للعلامة الفارقة فوكس (FUCHS) بترخيص من الشركة الألمانية وبإشرافها وحسب مواصفاتها المعتمدة، وذلك بخبرات وسواعد وطنية.

ومجموعة عبد الكريم هي شركة بدأت عملها علم 1987 تقوم بإنتاج العديد من أصناف زيوت المحركات وبمواصفات عالية الجودة، ولمسافات تشغيلية متعددة، بالإضافة إلى العديد من الزيوت المعدنية للآلات والمعدات الصناعية وزيوت أخرى تغطي كل أنواع الآلات الصناعية.

الندوة من تنظيم شركة أفكار وهي شركة مسجّلة ومرخّصة للعمل في سورية، تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات الاستشارية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، لتكون جهة موثوقة في تقديم المعلومة والتوجيه المناسب لأصحاب المصلحة والعملاء. كما تعمل أفكار كشريك إستراتيجي للمؤسسات والشركات والأفراد على النحو الذي يلبي احتياجاتهم ويتلاءم مع طموحاتهم وتطلعاتهم، ومساندة أصحاب الأعمال للانطلاق بثبات نحو تحقيق أهدافهم.